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Temblor en Perú HOY, viernes 20 de noviembre, EN VIVO: epicentro del último sismo, según el IGP
Conoce la magnitud, profundidad y ubicación de los sismos de hoy en Perú y revisa las alertas del CENSIS e INDECI ante la actividad sísmica.
¿Sentiste que la tierra se movió hace unos instantes y buscas confirmar dónde ocurrió? Vivir en el Perú significa convivir con la dinámica del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Para mantenerte alerta e informado, sin caer en rumores difundidos en redes sociales, en esta cobertura en vivo recopilamos los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) correspondientes a este viernes 20 de noviembre de 2026. Revisa el epicentro, la magnitud, la profundidad y la hora exacta del último sismo registrado en el país, así como las principales recomendaciones de Defensa Civil para proteger a tu familia.
PUEDES VER: Resultados preliminares Ascenso Docente 2026: LINK para consultar si aprobaste la Prueba Nacional
Temblor HOY, 20 de noviembre, EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según el IGP
TEMBLOR EN LIMA
- Fecha y Hora Local: 20/11/2026 03:35:57
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 50km
- Latitud: -12.95
- Longitud: -76.81
- Intensidad: II-III Mala
- Referencia: 38 km al SO de Mala, Cañete - Lima
TEMBLOR EN ICA
- Fecha y Hora Local: 20/11/2026 00:56:40
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 35km
- Latitud: -15.12
- Longitud: -76.11
- Referencia: 105 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica
Bienvenidos
Te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos sismos registrados en Perú. Conoce su magnitud, epicentro y profundidad con información oficial del IGP. ¡Sigue nuestra cobertura y mantente al tanto!
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