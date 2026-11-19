¿Sentiste que la tierra se movió hace unos instantes y buscas confirmar dónde ocurrió? Vivir en el Perú significa convivir con la dinámica del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo. Para mantenerte alerta e informado, sin caer en rumores difundidos en redes sociales, en esta cobertura en vivo recopilamos los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP) correspondientes a este viernes 20 de noviembre de 2026. Revisa el epicentro, la magnitud, la profundidad y la hora exacta del último sismo registrado en el país, así como las principales recomendaciones de Defensa Civil para proteger a tu familia.

Temblor HOY, 20 de noviembre, EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según el IGP 07:04 TEMBLOR EN LIMA Fecha y Hora Local: 20/11/2026 03:35:57

Magnitud: 3.5

Profundidad: 50km

Latitud: -12.95

Longitud: -76.81

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 38 km al SO de Mala, Cañete - Lima 07:03 TEMBLOR EN ICA Fecha y Hora Local: 20/11/2026 00:56:40

Magnitud: 4.0

Profundidad: 35km

Latitud: -15.12

Longitud: -76.11

Referencia: 105 km al O de San Juan de Marcona, Nasca - Ica 07:02 Bienvenidos Te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos sismos registrados en Perú. Conoce su magnitud, epicentro y profundidad con información oficial del IGP. ¡Sigue nuestra cobertura y mantente al tanto!