- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Perú
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Liga Peruana de Vóley
Corte de luz este 21 y 22 de noviembre: qué distritos de Lima no tendrán servicio y horarios confirmados
Pluz Perú anunció cortes de luz para este sábado 21 y domingo 22 de noviembre en distintos distritos de Lima. Conoce qué zonas serán afectadas y horarios.
¡Atención, vecinos de Lima! Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre, varios distritos de la capital podrían verse afectados por cortes programados de energía eléctrica anunciados por Pluz Perú. La suspensión del servicio se realizará en diferentes zonas y durante horarios establecidos, por lo que es importante que los usuarios tomen sus precauciones para evitar inconvenientes en sus actividades diarias.
PUEDES VER: Resultados preliminares Ascenso Docente 2026: LINK para consultar si aprobaste la Prueba Nacional
¿Qué distritos se quedarán sin luz durante este fin de semana? ¿A qué hora comenzarán los cortes y cuándo se restablecerá el suministro eléctrico? Revisa los sectores comprendidos en el cronograma oficial de Pluz Perú y conoce todos los detalles para organizarte y no verte sorprendido por la interrupción del servicio.
Corte de luz este sábado 21 de noviembre
Lima Cercado
- Zonas: AV. A. WIESE CDRA. 3, JR. CALLAO CDRA. 1, PSJE. OLAYA CDRA. 1, JR. HUALLAGA CDRAS. 1, 2, PSJE. OLAYA C/ JR. HUALLAGA, JR. UCAYALI CDRAS. 1, 2, JR. DE LA UNIÓN CDRA. 4, JR. CARABAYA CDRAS. 2, 3.
- Horario: 12.00 a. m. - 4.00 a. m.
Carabayllo
- Zonas: URB. EL DORAL DE TORREBLANCA MZS. 22, 23, 24, URB. TORREBLANCA III ETP. MZS. 12, 15, 19, 20, 22, 23, 24. ASOC. DE PROP. MALLORCA DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. VIRGEN DEL PILAR DE CARABAYLLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. PROP. VILLA SOL DE CARABAYLLO MZS. A, B, PRO. VIV. VALLE SARON MZS A, B, C, D, E, ASOC. DEL. PROG. VIV LAS ALMENDRAS MZS. A, B, C, ASOC. VIV. RES. LOS LAURELES MZ. AP.
- Horario: 8.30 a. m. - 6.30 p. m.
Pueblo Libre
- Zonas: CALLE ALCALA CDRA. 1, JR. ARAGON CDRAS. 1, 2, 3, AV. MARIANO H. CORNEJO CDRAS. 16, 17, AV. BOLIVAR CDRAS. 14, 15, 16, CALLE BACAFLOR CDRA. 1, PSJE. BACAFLOR CDRA. S/N, PARQUE EL CARMEN CDRA. 15, AV. JOSÉ LEGUÍA Y MELÉNDEZ CDRAS. 15, 17, PARQUE SAN CARLOS CDRA. 2, CALLE IDELFONSO COLOMA CDRA. 1, JR. RÍO TAMBO CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE EL SALINAR CDRA. 1, JR. SANTANDER CDRA. 2, JR. TOLEDO CDRA. 2, CALLE VALENCIA CDRAS. 2, 3, JR. PARACAS CDRA. 1, JR. NAVARRA CDRAS. 1, 2, CALLE NEPEÑA CDRA. 1, CALLE LA CORUÑA CDRA. 2, JR. PATIVILCA CDRA. 1, JR. CARTAGENA CDRAS. 1, 2, 5, 6, CALLE HUALLU ANCO (EX CHIMÚ) CDRA. 1, JR. VALLE RIESTRA CDRA. 1, JR. CUEVA CDRA. 2, JR. CADIZ CDRAS. 3, 4, JR. BELISARIO BARRIGA (EX HUARI) CDRA. 1, CALLE GALICIA CDRAS. 2, 3, JR. CRNEL. JUAN VALER SANDOVAL CDRAS. 1, 2, 3, AV. GRAL CLEMENT CDRAS. 15, 16, 17, JR. GRAL. JOSÉ RAMÓN PIZARRO CDRAS. 1, 7.
- Horario: 8.00 a. m. - 4.00 p. m.
Callao
- Zonas: CALLE PUNTA PESCADOR CDRA. 1, URB. LOTIZACIÓN INDUSTRIAL SANTO DOMINGO BOCANEGRA MZS. A, B. CALLE BAHÍA LOS FERROLES CDRA. 3, AV. LOS FERROLES.
- Horario: 8.30 a. m. - 6.00 p. m.
Los Olivos
- Zonas: A.H. EL AYLLU CDRAS. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, A.H. CORAZÓN DE JESÚS AÑO NUEVO ZONA A MZS. A, B, C, A.H. MANO DE DIOS MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. JORDANIA ZONA A AÑO NUEVO MZS. A, A PRIMA, B, C, D, E, F, G, A.H. NUEVA JUVENTUD MZS. A, B, C, D, E, A.H. SEÑOR DE LUREN MZS. A, B, C, A.H. JESÚS ES EL CAMINO ZONAL 4 MZS. A, B, A.H. 30 DE AGOSTO DE AÑO NUEVO MZS. A, B, C, D, A.H. AÑO NUEVO SCT. LAS LOMAS MZS. A, B, C, H, J, A.H. AÑO NUEVO ZONA A SCT. LA CUMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, A.H. AÑO NUEVO SCT 29 MZS. A7, B7, C7, D7, E7, AGRUP. FAM. AH. 6 DE MARZO MZS. A, B, C, D, E, A.H. AÑO NUEVO ZONA A MZS. A, B.
- Horario: 8.30 a. m. - 5.00 p. m.
Barranca
- Zonas: AV. FERROCARRIL CUADRA 1 Y 2, CALLE ANDRES DE LOS REYES CUADRA 2, 3 Y 4, PASAJE FERROCARRIL, CALLE LOS LAURELES, URB. EL OLIVAR MZ E Y D; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
- Horario: 8.30 a. m. - 6.00 p. m.
Pluz Perú confirmó corte de luz durante este fin de semana.
Corte de luz este domingo 22 de noviembre
Independencia
- Zonas: AV. EL PACÍFICO CDRAS. 3, 4, 5, AV. INDUSTRIAL CDRAS. 34.
- Horario: 8.00 a. m. - 6.00 p. m.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90