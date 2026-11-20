Hoy, sábado 21 de noviembre, la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) está realizando su simulacro de evaluación, una oportunidad para que los postulantes pongan a prueba sus conocimientos y midan su nivel de preparación antes del examen de Primera Selección 2027.

El simulacro de este sábado se lleva a cabo en Huancayo, en la Ciudad Universitaria, así como en las filiales de Satipo y Tarma. Revisa cómo se desarrola la evaluación y sigue nuestra cobertura para conocer los puntajes una vez que se publiquen oficialmente.

Ver los resultados del Simulacro de examen de admisión UNCP: LINK oficial

Los postulantes que participaron en el simulacro del examen de admisión de la UNCP este sábado 21 de noviembre podrán consultar sus resultados y el puntaje obtenido a través de la plataforma oficial de la Dirección de Admisión.

Para conocer el desempeño en la evaluación, deben ingresar al siguiente enlace, buscar el apartado 'Examen simulacro' y seleccionar la opción 'Ver resultados', donde podrán revisar la información publicada por la universidad.

LINK OFICIAL: Consultar resultados del simulacro UNCP

Consulta los resultados del simulacro de admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) en la Dirección de Admisión.

Simulacro de examen de admisión UNCP HOY, 21 de noviembre

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) realizará este sábado 21 de noviembre su simulacro del examen de admisión, una actividad dirigida a los jóvenes que buscan ingresar a esta casa de estudios y desean medir sus conocimientos antes del examen de Primera Selección 2027.

De acuerdo con la convocatoria de la universidad, los interesados pudieron inscribirse y realizar el pago hasta el viernes 20 de noviembre. El costo de participación fue de S/25, monto que debía abonarse en la Caja UNCP. La jornada se desarrollará en Huancayo y también contará con sedes en las filiales de Satipo y Tarma.

¿Cuándo será el examen de admisión de Primera Selección 2027 de la UNCP?

Después del simulacro, los postulantes deberán prepararse para el examen de admisión de Primera Selección 2027, que se desarrollará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre de 2026.

La universidad ofrecerá 378 vacantes en 39 carreras profesionales para estudiantes que cursan el quinto año de secundaria. La evaluación se organizará de acuerdo con las áreas académicas y las fechas establecidas en el cronograma oficial.