La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realiza este domingo 25 de octubre el examen de admisión 2027-I, dirigido a los jóvenes postulantes a Medicina Humana. Durante la mañana, los aspirantes se presentan en la Ciudad Universitaria, donde se alistan para su evaluación y así aspirar a una de las vacantes disponibles en esta prestigiosa carrera. ¿Dónde ver las últimas actualizaciones y los puntajes obtenidos?

LINK para ver los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I para el Área A (Medicina Humana)

El Examen de Admisión San Marcos 2027-I para el Área A, correspondiente a Medicina Humana, se lleva a cabo este 25 de octubre de 2026. Tras la evaluación, los postulantes podrán conocer los resultados y lista de ingresantes a través del portal de admisión de la entidad y localizar la sección destinada al examen 2027-I.

El link oficial se encuentra disponible mediante este enlace (En breve).

La plataforma te ofrece los servicios necesarios para el proceso de admisión y permite la consulta de resultados en cuanto la información se actualice.

Consulta los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I para el Área A (Medicina Humana)

Requisitos para el examen de admisión San Marcos 2027-I para el Área A (Medicina Humana)

Para garantizar un ingreso adecuado, los postulantes deben presentar una serie de documentos imprescindibles. A continuación, te mencionamos cuáles son:

El carné de postulante, el cual debe imprimirse en hoja tamaño A4 y entregarse sin firma ni huella dactilar, ya que estos procedimientos se realizan en el aula ante el docente o veedor.

Presentar el DNI original, que debe estar actualizado y vigente.

En el caso de los postulantes que sean menores de edad, se debe presentar una declaración jurada firmada por un padre, madre o apoderado.

Si el DNI ha sido extraviado o robado, el ingreso a la universidad será únicamente con el Certificado de inscripción C4 de Reniec o con el documento oficial que acredite el trámite correspondiente.

¿Cuántas vacantes hay para la carrera de Medicina Humana?

Para el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el periodo 2027-I, la carrera de Medicina Humana dispone de un total de 54 vacantes destinadas a este proceso de selección. Esta oportunidad representa una opción valiosa para los postulantes interesados en formar parte de una de las facultades más reconocidas del país.

Asimismo, con la evaluación de este domingo, se marca el cierre del calendario de exámenes establecido para octubre de la UNMSM. Los interesados deben revisar los canales oficiales de la Oficina Central de Admisión para obtener información actualizada sobre la publicación de los resultados oficiales y últimas novedades.