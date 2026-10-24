La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizará este sábado 24 de octubre el examen de admisión 2027-I para los postulantes al Área A, que comprende las carreras de Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana. Los aspirantes podrán consultar los resultados, los puntajes obtenidos y la lista de ingresantes a través de la Oficina Central de Admisión (OCA), una vez que la universidad publique la información en sus canales oficiales.

LINK para ver los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I

Los postulantes al examen de admisión de San Marcos podrán consultar sus puntajes y verificar si obtuvieron una vacante en la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA).

LINK oficial: consulta los resultados del examen de admisión de San Marcos

La publicación permitirá consultar la lista de ingresantes y los puntajes obtenidos por cada postulante. Se recomienda revisar únicamente los canales oficiales de la universidad para evitar información errónea sobre los resultados del proceso de admisión 2027-I.

¿Cuándo será el próximo examen de admisión de San Marcos?

El proceso de admisión 2027-I de la UNMSM continuará este sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, según la carrera a la que postule cada aspirante.

El sábado 24 de octubre rendirán el examen los postulantes a las carreras del Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana.

rendirán el examen los postulantes a las carreras del Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana. En tanto, los postulantes a Medicina Humana deberán rendir el examen el domingo 25 de octubre.

El ingreso a la Ciudad Universitaria estará habilitado de 6:00 a. m. a 8:30 a. m. en ambas fechas. La universidad no permitirá el acceso después de la hora límite, por lo que recomienda a los postulantes llegar con anticipación. Quienes obtengan una vacante podrán recoger sus constancias de ingreso del 2 al 6 de noviembre de 2026, según el cronograma oficial.

¿Qué documentos debes llevar y qué objetos están prohibidos en el examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

Para ingresar al examen de admisión 2027-I, los postulantes deben presentar los documentos exigidos por la UNMSM:

Carné de postulante: impreso en tamaño A4, incluida la declaración jurada. No debe llevar firma ni huella dactilar, ya que ambas se colocarán en el aula ante el docente o veedor.

DNI original, vigente y actualizado: obligatorio para los postulantes peruanos.

Pasaporte o carné de extranjería vigente: para los aspirantes extranjeros.

Certificado C4 de Reniec u otro documento oficial de trámite: únicamente en caso de pérdida o robo del DNI, según las disposiciones aplicables.

Declaración jurada para menores de edad: impresa y firmada por el padre, la madre o el apoderado, cuando corresponda.

Asimismo, está prohibido ingresar con celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámaras y otros dispositivos electrónicos. Tampoco se permite llevar mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, joyas, relojes, alimentos, bebidas ni materiales de estudio, como libros, cuadernos y separatas.

Los postulantes no necesitan llevar lápices, borradores, tajadores ni lapiceros, pues la universidad proporcionará los útiles necesarios para desarrollar la evaluación.

Antes de acudir a la Ciudad Universitaria, se recomienda verificar los documentos requeridos y dejar en casa los objetos prohibidos. Cumplir estas indicaciones y llegar dentro del horario establecido ayudará a evitar inconvenientes durante el examen de admisión de San Marcos.