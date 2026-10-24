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RESULTADOS del examen de admisión San Marcos 2027-I, Área A: LINK para ver los puntajes HOY, sábado 24 de octubre

Consulta los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I para el Área A, revisa los puntajes y confirma qué postulantes consiguieron una vacante.

María Zapata
Ciencias de la Salud rendirá el examen el sábado 24 y Medicina Humana, el domingo 25 de octubre.
Ciencias de la Salud rendirá el examen el sábado 24 y Medicina Humana, el domingo 25 de octubre. | Composición: María Zapata | Líbero
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) realizará este sábado 24 de octubre el examen de admisión 2027-I para los postulantes al Área A, que comprende las carreras de Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana. Los aspirantes podrán consultar los resultados, los puntajes obtenidos y la lista de ingresantes a través de la Oficina Central de Admisión (OCA), una vez que la universidad publique la información en sus canales oficiales.

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LINK para ver los resultados del examen de admisión San Marcos 2027-I

Los postulantes al examen de admisión de San Marcos podrán consultar sus puntajes y verificar si obtuvieron una vacante en la plataforma oficial de la Oficina Central de Admisión (OCA).

La publicación permitirá consultar la lista de ingresantes y los puntajes obtenidos por cada postulante. Se recomienda revisar únicamente los canales oficiales de la universidad para evitar información errónea sobre los resultados del proceso de admisión 2027-I.

¿Cuándo será el próximo examen de admisión de San Marcos?

El proceso de admisión 2027-I de la UNMSM continuará este sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, según la carrera a la que postule cada aspirante.

  • El sábado 24 de octubre rendirán el examen los postulantes a las carreras del Área A (Ciencias de la Salud), excepto Medicina Humana.
  • En tanto, los postulantes a Medicina Humana deberán rendir el examen el domingo 25 de octubre.

El ingreso a la Ciudad Universitaria estará habilitado de 6:00 a. m. a 8:30 a. m. en ambas fechas. La universidad no permitirá el acceso después de la hora límite, por lo que recomienda a los postulantes llegar con anticipación. Quienes obtengan una vacante podrán recoger sus constancias de ingreso del 2 al 6 de noviembre de 2026, según el cronograma oficial.

¿Qué documentos debes llevar y qué objetos están prohibidos en el examen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?

Para ingresar al examen de admisión 2027-I, los postulantes deben presentar los documentos exigidos por la UNMSM:

  • Carné de postulante: impreso en tamaño A4, incluida la declaración jurada. No debe llevar firma ni huella dactilar, ya que ambas se colocarán en el aula ante el docente o veedor.
  • DNI original, vigente y actualizado: obligatorio para los postulantes peruanos.
  • Pasaporte o carné de extranjería vigente: para los aspirantes extranjeros.
  • Certificado C4 de Reniec u otro documento oficial de trámite: únicamente en caso de pérdida o robo del DNI, según las disposiciones aplicables.
  • Declaración jurada para menores de edad: impresa y firmada por el padre, la madre o el apoderado, cuando corresponda.

Asimismo, está prohibido ingresar con celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámaras y otros dispositivos electrónicos. Tampoco se permite llevar mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, joyas, relojes, alimentos, bebidas ni materiales de estudio, como libros, cuadernos y separatas.

Los postulantes no necesitan llevar lápices, borradores, tajadores ni lapiceros, pues la universidad proporcionará los útiles necesarios para desarrollar la evaluación.

Antes de acudir a la Ciudad Universitaria, se recomienda verificar los documentos requeridos y dejar en casa los objetos prohibidos. Cumplir estas indicaciones y llegar dentro del horario establecido ayudará a evitar inconvenientes durante el examen de admisión de San Marcos.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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