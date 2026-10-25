A solo unas semanas del próximo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), es muy importante que los trabajadores que están en planilla y los empleadores revisen los criterios específicos que definen quiénes cuentan con el derecho a este beneficio económico. Asimismo, es importante conocer los conceptos que se incluyen en su cálculo y las obligaciones que deben ser cumplidas dentro de los plazos establecidos. A continuación, lo que debes saber.

¿Qué trabajadores en planilla no recibirán el depósito de la CTS?

En noviembre de 2026, no todos los trabajadores en planilla recibirán el depósito de la CTS. Entre los casos excluidos, tal como señalaron especialistas para 'Gestión', se encuentran los siguientes:

Aquellos con Remuneración Integral Anual (RIA), donde la CTS ya está incluida de manera prorrateada en su acuerdo.

(RIA), donde la CTS ya está incluida de manera prorrateada en su acuerdo. Los empleados que no hayan completado al menos un mes de servicios durante el semestre correspondiente, que abarca de mayo a octubre de 2026, tampoco podrán acceder a este beneficio.

de servicios durante el semestre correspondiente, que abarca de mayo a octubre de 2026, tampoco podrán acceder a este beneficio. El personal del sector privado que labore menos de cuatro horas diarias queda fuera de esta compensación.

diarias queda fuera de esta compensación. Los trabajadores independientes o aquellos que emiten recibos de honorarios no forman parte de una planilla regular y, por ende, no tienen derecho a la CTS.

o aquellos que emiten recibos de honorarios no forman parte de una planilla regular y, por ende, no tienen derecho a la CTS. Los que pertenecen a ciertos regímenes especiales, como algunos trabajadores agrarios, donde la compensación se paga bajo modalidades distintas, también están excluidos, a menos que se trate de derechos adquiridos o elecciones específicas.

¿Cuándo será la fecha límite para el pago de la CTS de noviembre?

Es importante saber que el periodo de cobertura para el cumplimiento de obligaciones laborales se extiende desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026. Bajo este contexto, la fecha límite para realizar el pago correspondiente de la CTS es el 15 de noviembre; sin embargo, dado que este día cae en domingo, las empresas podrán efectuar el pago hasta el lunes 16 de noviembre de 2026.

Es bueno añadir que el incumplimiento de esta obligación por parte del empleador se considera una infracción grave, lo que puede acarrear sanciones por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

¿Qué consideran para el pago de la CTS?

Estos son los componentes de la Remuneración Computable que toman en cuenta para el depósito:

- Sueldo base: el salario bruto mensual que percibes.

- Asignación familiar: se incorpora si es aplicable por ley, que en Perú equivale a S/113,00.

- Sexta parte de la gratificación: se suma 1/6 de la última gratificación recibida en julio o diciembre.

- Conceptos variables: se consideran horas extra, comisiones o bonos, siempre que se hayan recibido al menos tres veces en el semestre.

Con estos datos clave, puedes calcular de manera precisa tu CTS y asegurarte de que se refleje correctamente en tus beneficios laborales de este 2026.