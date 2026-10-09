En noviembre se realiza el pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un mecanismo considerado originalmente como un ‘seguro de desempleo’. No obstante, en los últimos años, este sistema presentó ciertas modificaciones que permitieron que sea más accesible para los trabajadores, gracias a diversas leyes aprobadas por el Congreso. ¿Qué deben saber los empleados sobre sus fondos? ¿Se confirmó una nueva fecha límite de pago correspondiente a noviembre?

¿Cuándo depositarán la CTS? Fecha límite del pago no será el 15 de noviembre

Según la guía oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el depósito de la CTS se realiza semestralmente durante los primeros quince días de mayo y noviembre. "El empleador debe realizar el depósito de la CTS semestralmente, dentro de los primeros quince (15) días naturales de los meses de mayo y noviembre. Si el último día es inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente", menciona su comunicado.

Fecha límite del pago de la CTS no será el 15 de noviembre. ¿Qué debes saber sobre el próximo depósito?

Por lo tanto, y en esta ocasión, la fecha límite para el segundo depósito no será el 15 de noviembre debido a que ese día corresponde a un domingo, considerado inhábil. Ahora, las empresas tendrán la opción de realizar el pago hasta el lunes 16 de noviembre, cumpliendo así con lo estipulado por el MTPE.

Es importante señalar que la CTS se abona el 15 de julio y 15 de noviembre, respectivamente, pero para el pago del 2026, del período de noviembre, los trabajadores deberán esperar un día adicional para recibir su monto. Además, gracias a la Ley del libre acceso a la CTS, que estará vigente hasta 2026, los empleados podrán retirar el 100% de su compensación, mientras que en el 2027 solo se permitirá el retiro del 50%.

¿Qué indica la normativa sobre el retiro del 100% de la CTS en este 2026?

Según lo estipulado en la Ley N.° 32322, se autoriza de manera excepcional el retiro del 100% de la CTS hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que los trabajadores tendrán la posibilidad de acceder a la totalidad de sus fondos acumulados en cualquier momento durante este período.

¿Cómo calcular la CTS?

La CTS es un beneficio que, para muchos trabajadores del sector privado, representa aproximadamente la mitad de un salario mensual. Sin embargo, el MTPE ha proporcionado una fórmula más precisa para calcular este monto, manteniendo la simplicidad necesaria para que cualquier empleado pueda realizar el cálculo. La fórmula es la siguiente:

CTS = (monto del sueldo + 1/6 del monto de gratificación) ÷ 12 x la cantidad de meses trabajados en el periodo.

Es importante señalar que los meses trabajados se limitan a un máximo de seis dentro de cada periodo de cálculo, lo que significa que puede variar entre uno y seis meses.