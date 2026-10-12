Reventó La Tinka: ¿cuánto le descontarán al ganador del pozo millonario de S/32 millones y por qué?

Tras el último sorteo de La Tinka del domingo 11 de octubre, un afortunado participante se llevó el pozo millonario de más de S/32 millones; sin embargo, el monto que recibirá será menor debido a los descuentos establecidos por ley. ¿Cuánto dinero le descontarán y por qué? Conoce qué impuestos se aplican a este tipo de premios y cuánto podría recibir finalmente el nuevo millonario.

La Tinka: ¿Qué porcentaje te descuentan si ganas el pozo millonario?

Si ganas el pozo millonario de La Tinka, el premio está sujeto al impuesto a los juegos de lotería. Según el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), la tasa del Impuesto a los Juegos para los premios de lotería es del 10% y se calcula sobre el valor del premio obtenido.

Esta disposición está contemplada en la Ley de Tributación Municipal, que establece que el impuesto también alcanza a quienes reciben los premios y que la empresa organizadora actúa como agente de retención cuando corresponde. El cálculo debe realizarse conforme a la normativa peruana vigente y a las condiciones oficiales del sorteo.

Por ejemplo, para el caso del pozo millonario de La Tinka del domingo 11 de octubre de S/32.028.264, el descuento del 10% por concepto de impuestos sería de S/3.202.826,40. Por lo tanto, el ganador recibiría aproximadamente S/28.825.437,60 después de aplicar dicho descuento.

Boleto ganador del pozo millonario de la Tinka del domingo 11 de octubre.

En tanto, el dinero que se descuenta del pozo millonario de La Tinka por concepto de impuestos no se lo queda la empresa organizadora, el 10% del pozo millonario será destinado al pago del impuesto que Intralot deberá entregar a la municipalidad provincial correspondiente a la sede de la empresa, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en el Perú.

Resultados de la Tinka del domingo 11 de octubre

El sorteo de La Tinka del domingo 11 de octubre dejó una combinación ganadora que hizo historia al entregar el Pozo Millonario de S/32.028.264 a un afortunado jugador.