Este miércoles 14 de octubre será feriado en Perú: en qué región del país y qué se celebra

Este 14 de octubre, una región del Perú podrá disfrutar de un día de descanso por una celebración especial. La fecha ha generado dudas entre los ciudadanos sobre si se trata de un feriado a nivel nacional o si la medida solo aplica en una determinada localidad. Conoce qué se conmemora y quiénes se beneficiarán de esta jornada de descanso.

Feriado regional del 14 de octubre en Perú

El miércoles 14 de octubre será feriado no laborable regional en Moquegua por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata, patrona espiritual de la región y declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Esta disposición se encuentra establecida en la Ordenanza Regional N.° 09-2019-CR/GRM, aprobada el 3 de octubre de 2019.

De acuerdo con la ordenanza, la medida está dirigida a los trabajadores de las dependencias públicas del Gobierno Regional de Moquegua. Asimismo, establece que las horas no laboradas deberán recuperarse durante las semanas posteriores a la festividad, según lo determine el titular de cada entidad pública regional.

Por ello, no se trata de un feriado nacional, sino de una jornada no laborable de alcance regional para el personal comprendido en la disposición. Cabe destacar que esta fecha fijada cada año tiene el objetivo de facilitar la participación de los trabajadores en las actividades religiosas y culturales en honor a la santa.

Este miércoles 14 de octubre será día no laborable en Moquegua por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata.

¿Cuál es el siguiente feriado en Perú?

El siguiente feriado nacional en Perú será el domingo 1 de noviembre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día de Todos los Santos. Esta celebración religiosa es una de las más significativas para muchas familias peruanas, que acostumbran asistir a misas, visitar cementerios y rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.

A diferencia de los días no laborables establecidos para determinadas regiones o instituciones, el Día de Todos los Santos es un feriado nacional reconocido en el calendario peruano. Al caer domingo, los trabajadores deberán tener en cuenta su jornada habitual.