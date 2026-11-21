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Alianza Lima vs. Universitario EN VIVO: hora y dónde ver la final del Clausura Femenino 2026
Sigue la transmisión del Alianza Lima vs. Universitario por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026, este domingo 22 de noviembre.
No te pierdas el partido Alianza Lima vs. Universitario de Deportes en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, este domingo 22 de noviembre por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. A continuación, te brindamos el horario y canal de transmisión para que veas este apasionante encuentro de fútbol nacional.
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En el partido de ida, jugado en el Estadio Monumental, la 'U' se impuso por 3-1 y ahora le basta con conseguir un resultado favorable para quedarse con el título del segundo torneo de la temporada y, en consecuencia, con el trofeo de la Liga Femenina, luego de haber conquistado el Torneo Apertura en la primera mitad del año.
Alianza Lima y Universitario definen el Torneo Clausura.
Mientras tanto, Alianza Lima necesita ganar por una diferencia de al menos dos tantos para llevar la definición a los penales y optar por el Torneo Clausura. Solo así podrá estirar la serie hasta dos finales nacionales y evitar que su clásico rival celebre el título en Matute. Además, las íntimas siguen en carrera por el tricampeonato en el Perú.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario femenino?
Estos son los horarios según tu país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.
- Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 1.00 p. m.
- México y Honduras: 10.00 a. m.
- Estados Unidos: 11.00 a. m. (Miami y Nueva York / EST) y 8.00 a. m. (Los Ángeles / PST)
- España: 5.00 p. m. (CET)
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Universitario femenino EN VIVO?
La final de vuelta entre Alianza Lima y Universitario por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Femenina será transmitida EN VIVO a través de América TV (canales 4 y 704 HD) y vía streaming por América tvGO. Asimismo, el encuentro contará con emisión por Bicolor+ Premium, disponible en la plataforma TV360 by Bitel. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.
Alianza Lima vs. Universitario femenino: árbitros principales
La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó a la siguiente terna arbitral para impartir justicia en Matute con tecnología VAR:
- Principal: Rudy Méndez
- Asistente 1: Mariana Aquino
- Asistente 2: Diana Ruiz
- VAR: David Huamán
Alianza Lima vs. Universitario: posibles alineaciones
Alianza Lima: López; Tacilla, Molina, N. Romero, G. Romero; Azabache, Flores, Montoya; Saavedra, Vílchez y Da Silva.
Universitario: Shalit; Stephanie Lacoste, D. Farías, G. Cagnina; S. Flores, Karen Araya, Cindy Novoa, C. Domínguez, Luz Campoverde; Sofía Oxandabarat y Alesia García.
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