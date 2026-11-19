Alianza Lima vs. FC Cajamarca se enfrentan este sábado 21 de noviembre, desde el Estadio Alejandro Villanueva, en un partido correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca: horario del partido por el Torneo Clausura 2026

Si estás disfrutando de los encuentros de la última fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú y deseas ver el partido de Alianza Lima vs. FC Cajamarca, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 14:30 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 15:30 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 15:30 horas

Bolivia y Venezuela: 16:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:30 horas

España: 21:30 horas

¿Dónde ver Alianza Lima vs. FC Cajamarca?

Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el partido de Alianza Lima vs. FC Cajamarca, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que ver L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Alianza Lima vs. FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

Será la segunda vez en la historia en que los clubes Alianza Lima y FC Cajamarca se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, ninguno de los equipos tiene opciones para pelear por el título; sin embargo, en el acumulado el conjunto azul y oro todavía tiene la chance de salvarse del descenso, pero para eso tendría que golear abultadamente a los Íntimos en Matute.

El único antecedente entre ambos clubes fue en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, cuando Alianza Lima rescató un empate como visitante gracias al gol de Federico Girotti; para FC Cajamarca había adelantado Jonathan Betancourt en el inicio del partido.