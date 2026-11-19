A poco más de un mes para terminar el año, en Alianza Lima ya se encuentran planificando la conformación de su plantel para la próxima temporada, respecto a renovaciones y posibles fichajes, a la par de su preparación para disputar la final de la Liga 1 2026. En ese contexto, en las últimas horas se reveló la decisión del club sobre la continuidad de una de sus principales figuras: estamos hablando de Paolo Guerrero.

Alianza Lima tomó determinante decisión sobre el futuro de Paolo Guerrero

De acuerdo con la información del periodista José Varela, hasta el momento la directiva y el jugador no han iniciado conversaciones para ver una posible renovación del 'Depredador', cuyo contrato finaliza en diciembre del presente año. Según Varela, la continuidad del experimentado delantero en tienda blanquiazul aún es una incertidumbre, pues el club tiene como prioridad inmediata la conquista del título nacional.

"Desde la información yo sé que, al día de hoy, las partes no se han reunido para ver algo referido a su renovación. Paolo Guerrero es un emblema, un abanderado del club y al momento que tomen decisiones seguramente se va a contemplar todo ello”, dijo en el programa 'Modo Fútbol'.

Paolo Guerrero y Alianza Lima aún no conversan sobre su renovación

¿Paolo Guerrero jugará ante FC Cajamarca?

Por otra parte, el citado comunicador señaló que Guerrero Gonzáles ya se encuentra apto para reaparecer con Alianza Lima y cuenta con grandes posibilidades de formar parte del equipo que enfrentará a FC Cajamarca en la última fecha del Torneo Clausura, aunque se desconoce si jugará de titular o esperará su oportunidad desde el banquillo.

“Este sábado juega Alianza Lima ante FC Cajamarca, el viernes el equipo va a entrenar en Matute y luego concentran en el Hilton. De que Paolo Guerrero está en óptimas condiciones para poder ser considerado, sí, está. Alta posibilidad de que Paolo Guerrero esté para el fin de semana ”, añadió.

De esta manera, el futuro de Paolo Guerrero en Alianza Lima todavía está por definirse y dependerá de las decisiones que tome la directiva blanquiazul una vez culminada la temporada. Por ahora, el 'Depredador' se mantiene enfocado en la final de la Liga 1 2026, donde buscará cerrar el año levantando el título nacional.