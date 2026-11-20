Alianza Lima ya tiene la mente puesta en sus entrenamientos para llegar en la mejor forma para los playoffs finales de la Liga 1 2026. Los blanquiazules esperan para conocer a su rival en la definición por el título, pero la incertidumbre se apoderó de Matute luego de revelarse que la Comisión Disciplinaria confirmó la sanción contra uno de sus elementos más importantes.

Alianza Lima confirmó su primera baja para la final tras resolución de la Comisión Disciplinaria

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista José Varela brindó nuevos detalles sobre los preparativos de Alianza Lima para la gran final. Sin embargo, generó preocupación entre los hinchas al revelar que la Comisión Disciplinaria decidió ratificar la sanción contra Franco Navarro.

El gerente deportivo de los íntimos fue sancionado tras el partido ante Cienciano con tres fechas de suspensión, que le impiden ingresar a los estadios, además de una multa económica. Si bien el club apeló la medida, recientemente recibió la comunicación de que su solicitud fue declarada infundada, por lo que no podrá acompañar al equipo durante los playoffs finales.

Comisión Disciplinaria confirmó sanción contra Franco Navarro

"Alguien importante de Alianza Lima no va a poder estar en la recta final, se pierde todo lo que resta del año deportivo, considerando las dos finales. Los hechos se produjeron en el partido ante Cienciano y, a raíz de eso, Franco Navarro Monteiro fue suspendido por la Comisión Disciplinaria. La sanción contempla que no puede estar en el estadio, Alianza apeló y la Comisión ha resuelto declarar infundada la solicitud de suspender la sanción ", reveló el comunicador.

De esta forma, el directivo no podrá acompañar a la delegación de Alianza Lima durante los partidos por el título, lo que representa una ausencia importante para los blanquiazules en esta etapa decisiva de la temporada.

Resolución de la Comisión Disciplinaria confirmando sanción contra Franco Navarro

En su pronunciamiento, la Comisión Disciplinaria informó que declaró infundado el pedido de Alianza Lima para reducir parcial o totalmente la sanción en contra de Franco Navarro, por lo que tendrá que cumplir con su castigo.

Comisión Disciplinaria ratificó la sanción contra Pablo Guede

“Declarar INFUNDADA la solicitud presentada por el señor Franco Navarro Monteyro para que se suspenda total o, subsidiariamente, parcialmente la aplicación de la medida disciplinaria de prohibición de acceso a los estadios por tres (3) fechas impuesta mediante el punto resolutivo primero de la Resolución No. 02 recaída en el Expediente L1.O-109-26”, mencionaron en su resolución.