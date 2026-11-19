Alianza Lima sigue firme en su búsqueda de salir campeón de la Liga 1 2026, por lo que se prepara de manera óptima para llegar bien a la etapa final. Ante ello, el club blanquiazul decidió tomar una rotunda medida con el técnico argentino Pablo Guede.

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Alianza Lima y su fuerte decisión sobre Pablo Guede de cara a la etapa final de la Liga 1 2026

El periodista deportivo Gerson Cuba informó que Alianza apeló a la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana para reducir el monto económico que se le impuso a Guede por su incidente con Hernán Barcos.

Alianza Lima apeló a la sanción económica impuesta a Pablo Guede por la Comisión Disicplinaria de la Liga 1 2026

“De igual manera, se ha apelado para la reducción de la sanción económica impuesta a Pablo Guede”, reveló el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe señalar que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó a Pablo Guede con dos fechas de suspensión en el Torneo Clausura 2026 y una multa de 8 UIT, equivalentes a 5.500,00 soles.

Sin embargo, Alianza Lima ha optado por apelar únicamente al monto económico, al considerarlo excesivo. Asimismo, no impugnó las fechas de suspensión, debido a que el argentino sí estará disponible para la final de ida y vuelta de la Liga 1 2026 y no se verá perjudicado, ya que su última jornada de sanción será ante FC Cajamarca.

¿Por qué fue sancionado Pablo Guede por la Liga 1?

Pablo Guede recibió una sanción de la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana a raíz de los incidentes y del fuerte cruce que sostuvo con Hernán Barcos durante y después del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal, correspondiente a la fecha 14 de la Liga 1 2026, disputado el pasado 29 de octubre.