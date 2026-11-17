- Hoy:
- Partidos de hoy
- Argentina vs Costa Rica
- Chile vs Colombia
- Ecuador vs Bolivia
- Tabla del Clausura
- Tabla acumulada
- Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima sufre 4 fuertes bajas para enfrentar a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026
Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026; sin embargo, no contará con cuatro futbolistas para este gran encuentro.
Alianza Lima jugará ante FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo, no podrá contar con cuatro futbolistas titulares debido a que se encuentran en plena recuperación de sus respectivas lesiones. Se trata de Renzo Garcés, Jairo Vélez, Marco Huamán y Nicolás Díaz.
PUEDES VER: Christian Ramos, campeón con Alianza, se rindió en elogios ante Universitario: "Me apoyaron"
Alianza Lima y sus 4 fuertes bajas para enfrentar a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026
La periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó en su programa ‘Hablemos de Max’ de L1MAX que Garcés, Vélez y Huamán se encuentran mejor de sus lesiones, sin embargo, Pablo Guede prefiere guardarlos para la gran final de la Liga 1 2026 y no ponerlos en el duelo ante FC Cajamarca por la fecha 17 del Clausura.
Renzo Garcés, Jairo Vélez, Marco Huamán y Nicolás Díaz serán bajas de Alianza Lima para enfrentar a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026
“Los tres están mucho mejor. De hecho, Garcés ya volvió a los entrenamientos y trabaja utilizando una mascarilla. Si se tratara de un partido decisivo, creo que Pablo Guede se arriesgaría a utilizarlos. Sin embargo, como solo están esperando conocer a su rival para la final, entiendo que Garcés no estará. Lo mismo ocurriría con Jairo Vélez y Huamán, a quienes también buscarían cuidar”, afirmó.
Por otro lado, el comunicador Gerson Cuba reveló que Nicolás Díaz sufrió un desgarro y no podrá ser titular en el Alianza Lima vs FC Cajamarca. El defensor se encuentra en plena recuperación para llegar óptimo a la final de la Liga 1 2026.
“Nicolás Díaz sufrió un desgarro y será baja en Alianza Lima para el duelo ante FC Cajamarca. El defensor central ya trabaja en su recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a las finales”, informó el periodista.
Fecha, hora y canal del Alianza Lima vs FC Cajamarca
Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentarán el sábado 21 de noviembre, a las 12.30 p. m., en el marco de la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria, y podrá seguirse por L1MAX.
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90