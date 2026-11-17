Alianza Lima jugará ante FC Cajamarca por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo, no podrá contar con cuatro futbolistas titulares debido a que se encuentran en plena recuperación de sus respectivas lesiones. Se trata de Renzo Garcés, Jairo Vélez, Marco Huamán y Nicolás Díaz.

Alianza Lima y sus 4 fuertes bajas para enfrentar a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

La periodista Ana Lucía Rodríguez confirmó en su programa ‘Hablemos de Max’ de L1MAX que Garcés, Vélez y Huamán se encuentran mejor de sus lesiones, sin embargo, Pablo Guede prefiere guardarlos para la gran final de la Liga 1 2026 y no ponerlos en el duelo ante FC Cajamarca por la fecha 17 del Clausura.

Renzo Garcés, Jairo Vélez, Marco Huamán y Nicolás Díaz serán bajas de Alianza Lima para enfrentar a FC Cajamarca por el Torneo Clausura 2026

“Los tres están mucho mejor. De hecho, Garcés ya volvió a los entrenamientos y trabaja utilizando una mascarilla. Si se tratara de un partido decisivo, creo que Pablo Guede se arriesgaría a utilizarlos. Sin embargo, como solo están esperando conocer a su rival para la final, entiendo que Garcés no estará. Lo mismo ocurriría con Jairo Vélez y Huamán, a quienes también buscarían cuidar”, afirmó.

Por otro lado, el comunicador Gerson Cuba reveló que Nicolás Díaz sufrió un desgarro y no podrá ser titular en el Alianza Lima vs FC Cajamarca. El defensor se encuentra en plena recuperación para llegar óptimo a la final de la Liga 1 2026.

“Nicolás Díaz sufrió un desgarro y será baja en Alianza Lima para el duelo ante FC Cajamarca. El defensor central ya trabaja en su recuperación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a las finales”, informó el periodista.

Fecha, hora y canal del Alianza Lima vs FC Cajamarca

Alianza Lima y FC Cajamarca se enfrentarán el sábado 21 de noviembre, a las 12.30 p. m., en el marco de la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, La Victoria, y podrá seguirse por L1MAX.