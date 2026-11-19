Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo este domingo 22 de noviembre, en el estadio IPD por la fecha 17 del Torneo Clausura. Para quedarse con el título del certamen y clasificar directamente a la final nacional ante Alianza Lima, los cremas deberán ganar en la altura y esperar que Sporting Cristal empate o pierda frente a Cienciano.

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En este contexto, Luis 'Cuto' Guadalupe, referente de la 'U', indicó que la experiencia del elenco 'Merengue' suele salir a relucir en estas instancias decisivas: "Universitario siempre demuestra su jerarquía e historia en estos partidos. Es un compromiso complicado, porque Huancayo tiene la posibilidad de hacer historia en el fútbol peruano. Sin embargo, ha habido ocasiones en que los huancaínos no han manejado los resultados correctamente y perdieron. Los cremas van por los tres puntos este domingo", aseguró.

Asimismo, el exdefensor consideró que Universitario mostró cierta ansiedad en sus últimos encuentros ante Moquegua y Sport Boys, una situación que influyó en el rendimiento colectivo durante el cierre del torneo. "La ‘U’ estaba muy nerviosa y ansiosa en estos últimos partidos, lo que llevó a los jugadores a cometer errores. Ninguno de los títulos conseguidos en los últimos años ha sido fácil. Siempre existieron dificultades. El equipo nos tiene acostumbrados a afrontar estas circunstancias", añadió.

Por otro lado, 'Cuto' destacó el trabajo de Fabián Bustos al frente del conjunto de Ate tras la salida de Héctor Cúper, señalando que su gestión resultó determinante para que la institución se mantenga en la pelea por el campeonato. "Bustos ha demostrado su jerarquía desde que llegó al Perú y el hincha lo reconoce. Su labor en estos partidos será clave, pues conoce a la perfección al plantel. Más allá de ser entrenador, es amigo de la casa. Su llegada fue precisa y permitió que Universitario se recuperara del momento complicado que atravesaba", sostuvo.

Luis Guadalupe cuando era jugador de Universitario

En esa misma línea, Guadalupe apuntó directamente hacia el tradicional rival al señalar que en La Victoria preferirían evitar un nuevo cruce definitorio frente al cuadro estudiantil: "La ‘U’ llega por mérito propio en esta instancia decisiva y lo que no quiere Alianza es jugar una nueva final ante Universitario " , afirmó.

Finalmente, el embajador de Inkabet también analizó las opciones de Sporting Cristal en esta recta definitiva del campeonato nacional, aunque dejó en claro a quién ve con mayor ventaja para quedarse con la corona: "Por supuesto que tiene posibilidades de jugar la definición, pero veo a los tricampeones (Universitario) como favoritos en esta oportunidad", culminó.