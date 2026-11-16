Universitario de Deportes está enfocado en cerrar la temporada con una victoria ante Sport Huancayo y aspirar a salir campeón del Torneo Clausura 2026. Los cremas saben que no dependen de sí mismos para coronarse en el segundo campeonato, pero buscarán agotar todas sus opciones. En ese contexto, se conoció que sumarán a dos jugadores en su plantel para este duelo.

Universitario suma a dos futbolistas para crucial partido ante Sport Huancayo

Durante el programa ‘Hablemos de MAX’, el periodista Gustavo Peralta generó la algarabía en los hinchas de Universitario luego de informar que los futbolistas César Inga y Horacio Calcaterra se unirán a los trabajos junto al resto del plantel.

Según indicó el comunicador, ambos jugadores estuvieron sin entrenar tras el partido ante Deportivo Moquegua en la fecha 16. Sin embargo, el comando técnico ya determinó que se unan a los entrenamientos este lunes para que queden listos de cara al partido ante Sport Huancayo.

“ Inga y Calcaterra después del partido ante Moquegua, y todos esos días previos, no entrenaron. Pero, se esperaba que hoy (lunes) vuelvan a entrenar. Para el sábado deberían llegar. Creo que mañana ambos entrenarán con normalidad con el equipo ”, fue la información que reveló el comunicador.

Del mismo modo, Peralta indicó que tanto Inga como Calcaterra quedarán completamente listos para estar en la lista de convocados de la escuadra merengue para el último partido por el Torneo Clausura.

¿Qué resultados necesita Universitario para ser campeón del Torneo Clausura?

Universitario tiene la obligación de vencer a Sport Huancayo en la última jornada del campeonato para arrebatarles el liderato. Sin embargo, los cremas también deberán esperar que Sporting Cristal no venza ante Cienciano, ya que si se da este escenario, quedarán en el segundo lugar por diferencia de goles.