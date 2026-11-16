Universitario de Deportes es consciente de que debe seguir consiguiendo victorias si quiere salir campeón nacional y así alegrar a toda su hinchada. En ese contexto, los cremas generaron una gran algarabía en Ate tras vencer en la última jornada y asegurar su presencia en los playoffs por el título.

Universitario ganó 3-2 en la última fecha y clasificó a los playoffs

Las divisiones inferiores de Universitario siguen teniendo participación en el tramo final de la temporada y esta vez fue el turno de la categoría Sub-18, que enfrentó a Atlético Grau en la última jornada del Grupo 1 de la Fase 2 de la Liga Nacional Juvenil. Los cremas terminaron quedándose con la victoria por 3-2.

Los cremas llegaban a este partido con la obligación de ganar para seguir en la pelea por el título, además de esperar una derrota de César Vallejo. Por ello, los dirigidos por el técnico Conrad Flores salieron a dejarlo todo en el campo, algo que demostraron desde el primer minuto.

Universitario clasificó a los playoffs tras vencer a Atlético Grau

El partido tuvo pasajes de gran intensidad, pero la jerarquía de la ‘U’ terminó imponiéndose en condición de visitante. La gran figura del encuentro fue Leonel Ramírez, quien anotó un doblete y, junto a Piero Ayo, logró darle la victoria a su equipo, pese a que Atlético Grau consiguió descontar el marcador en dos oportunidades.

Universitario clasificó a los playoffs por el título de la Liga Juvenil Sub-18

La buena noticia para la ‘U’ es que con esta victoria se quedaron con el segundo lugar del Grupo 1, lo que les da acceso a la definición por el título de la Liga Juvenil Sub-18. En el mismo grupo estaba Alianza Lima, que acabó en el liderato tras las diez jornadas.

¿Contra quién juega Universitario en los playoffs de la Liga Juvenil Sub-18?

En esta instancia, los cremas se medirán ante Sporting Cristal, que acabó en el primer lugar del Grupo 2, por las semifinales en partidos de ida y vuelta. Cabe recordar que el campeón de este torneo clasifica a la Copa Libertadores Sub-20 de 2027.