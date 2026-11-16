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Sport Huancayo emite preocupante comunicado previo al partido contra Universitario: "Postergada"

El 'Rojo Matador' sorprendió con un inesperado anuncio a pocos días del decisivo encuentro frente a Universitario que ha dejado preocupados a los hinchas cremas.

Eduardo Chirinos
Sport Huancayo publicó preocupante comunicado previo al duelo contra la 'U'
Sport Huancayo publicó preocupante comunicado previo al duelo contra la 'U' | Foto: Composición Líbero
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Sport Huancayo y Universitario de Deportes protagonizarán el partido más atractivo de la última fecha del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos se batirán a duelo y el ganador podría conquistar el segundo certamen del año. No obstante, a pocos días del trascendental encuentro, el ‘Rojo Matador’ emitió un comunicado con respecto a este duelo que ha generado preocupación, principalmente, en el hincha crema.

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Sport Huancayo emite preocupante comunicado previo al partido contra Universitario

A través de sus redes sociales, el club huancaíno informó a sus hinchas y a la opinión pública que la venta de entradas en Lima para el encuentro frente a los merengues ha sido postergada hasta nuevo aviso. Vale precisar que el pronunciamiento no indica las razones específicas que motivaron a adoptar esta medida; no obstante, la institución señaló que cualquier información sobre la reprogramación será anunciada a través de sus cuentas oficiales.

"Informamos a todos nuestros seguidores e hinchas que la venta de entradas en Lima queda postergada hasta nuevo aviso. Cualquier novedad sobre la reprogramación de la venta será comunicada oportunamente a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su comprensión", se lee en el comunicado.

Sport Huancayo, Universitario

Sport Huancayo anunció la postergación de la venta de entradas en Lima

De esta manera, la incertidumbre se mantiene entre los hinchas de ambos equipos, especialmente en los seguidores de Universitario, que esperan conocer cómo se desarrollará la venta de entradas para este decisivo compromiso. Por ahora, Sport Huancayo no ha brindado mayores detalles sobre los motivos de la postergación.

¿Cuándo juega Sport Huancayo vs Universitario?

Vale mencionar que el trascendental partido entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes está programado para el domingo 22 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio IPD de Huancayo, por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

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