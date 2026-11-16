Se está jugando la última fecha del Torneo Clausura y no solo se están definiendo los clasificados a los playoffs por el título nacional o quiénes accederán a los torneos internacionales, sino también cuál es el segundo equipo que perderá la categoría junto a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC).

¿Cuál es el segundo equipo que descendió en la Liga 1 2026?

Este lunes 16 de noviembre se jugaron 2 partidos por el descenso, en el que Cusco FC empató 2-2 con ADT y CD Moquegua venció por 2-1 a Atlético Grau. Con estos resultados, el cuadro moqueguano sumó 33 puntos y se salvó del descenso, mientras que ADT llegó a las 32 unidades.

De momento, FC Cajamarca (29 puntos) es el segundo equipo que está perdiendo la categoría, pero este sábado enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y tendrá que golear por más de 8 goles para pasar al cuadro tarmeño. Actualmente, el equipo del ‘Chino’ Rivera tiene -12 goles sobre los -19 que tienen los cajamarquinos.

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

Puesto Club PJ DF Puntos 15 CD Moquegua 34 -20 33 16 ADT 34 -12 32 17 FC Cajamarca 33 -19 29 18 UTC 34 -18 17

Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura