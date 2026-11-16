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¿Cuál es el segundo equipo que descendió en la Liga 1 2026 tras la fecha 17?
A falta de que se juegue el partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca, acá podrás revisar cómo marcha la parte baja del acumulado de la Liga 1 2026.
Se está jugando la última fecha del Torneo Clausura y no solo se están definiendo los clasificados a los playoffs por el título nacional o quiénes accederán a los torneos internacionales, sino también cuál es el segundo equipo que perderá la categoría junto a la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC).
PUEDES VER: Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación tras resultados de ADT y CD Moquegua por el descenso
¿Cuál es el segundo equipo que descendió en la Liga 1 2026?
Este lunes 16 de noviembre se jugaron 2 partidos por el descenso, en el que Cusco FC empató 2-2 con ADT y CD Moquegua venció por 2-1 a Atlético Grau. Con estos resultados, el cuadro moqueguano sumó 33 puntos y se salvó del descenso, mientras que ADT llegó a las 32 unidades.
De momento, FC Cajamarca (29 puntos) es el segundo equipo que está perdiendo la categoría, pero este sábado enfrentará a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva y tendrá que golear por más de 8 goles para pasar al cuadro tarmeño. Actualmente, el equipo del ‘Chino’ Rivera tiene -12 goles sobre los -19 que tienen los cajamarquinos.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|15
|CD Moquegua
|34
|-20
|33
|16
|ADT
|34
|-12
|32
|17
|FC Cajamarca
|33
|-19
|29
|18
|UTC
|34
|-18
|17
Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura
- Cusco FC 2-2 ADT
- CD Moquegua 2-1 Atlético Grau
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