Todos los focos estarán en el Estadio Alejandro Villanueva. Alianza Lima afrontará este último partido ante FC Cajamarca con la consigna de cerrar su participación en el Torneo Clausura y prepararse para enfrentar a su rival por el título nacional; mientras que el cuadro cajamarquino deberá hacer la épica para intentar salvarse del descenso en la Liga 1 2026.

Sucede que tras el empate de ADT ante Cusco FC y la victoria de CD Moquegua sobre Atlético Grau, el equipo moqueguano se salvó oficialmente del descenso y ADT quedó en la casilla 16 con 32 unidades y -12 goles, mientras que FC Cajamarca marcha en el puesto 17 con 29 puntos y -19 tantos . A continuación, podrás revisar todo acerca de este crucial encuentro.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs FC Cajamarca?

El enfrentamiento entre Alianza Lima vs FC Cajamarca está pactado para que se juegue a las 3.30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Alianza Lima vs FC Cajamarca?

La transmisión del duelo entre Alianza Lima vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura estará a cargo de L1 Max y L1 Play.

Alianza Lima enfrentará a FC Cajamarca.

¿Qué necesita FC Cajamarca ante Alianza Lima para salvarse del descenso?

Debido a que FC Cajamarca tiene 29 puntos, no solo le bastará ganarle a Alianza Lima, sino que tendrá que golear a los íntimos para asegurar su permanencia en Primera División.

Deberán meterle 8 goles para bajar la diferencia de goles de -19 a -11 y así superar en la tabla de posiciones a ADT. Eso sí, en su difícil misión de convertir todos estos goles, también tendrán que evitar que los blanquiazules le conviertan.