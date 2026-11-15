Cusco FC vs ADT EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Cusco FC y ADT se verán las caras en la última fecha del Torneo Clausura 2026. Con realidades completamente distintas, ambas escuadras buscarán un triunfo para cumplir con sus respectivos objetivos y cerrar el año de la mejor manera. En esta nota, te brindamos el horario, pronóstico, posibles alineaciones y canal de transmisión para ver EN VIVO este emocionante duelo que promete intensidad de principio a fin.

¿Cuándo y dónde juegan Cusco FC vs ADT por el Torneo Clausura?

El partido entre Cusco FC y ADT por la fecha 17 del Torneo Clausura está programado para el lunes 16 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 45.000 espectadores.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs ADT por el Torneo Clausura?

El compromiso está pactado para las 3.15 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios confirmados en los diferentes países:

Perú, Ecuador y Colombia: 3.15 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 5.15 p. m.

México y Centroamérica: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 3.15 p. m.

España: 9.15 p. m.

¿Qué canal transmite EN VIVO Cusco FC vs ADT?

La transmisión EN VIVO del encuentro entre Cusco FC y ADT irá por la señal de L1 MAX, disponible en operadores de cable como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win TV y Best Cable, entre otros.

Cusco FC vs ADT: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Los 'Guerreros Dorados' figuran como favoritos para llevarse los tres puntos. Repasa las cuotas en las principales casas de apuestas. Vale precisar que los valores pueden variar hasta el inicio del partido.

Casas de apuesta Cusco FC Empate ADT Betsson 1.58 4.25 6.00 Stake 1.52 4.20 5.40 1XBET 1.58 4.05 5.01 Rushbet 1.50 3.90 4.80 Caliente 1.56 4.10 6.20 Betano 1.60 4.40 5.70

Cusco FC vs ADT: previa del partido

Cusco FC buscará aprovechar su localía para quedarse con los tres puntos y asegurar su presencia en un torneo internacional. Pese a caer goleados en la fecha anterior contra Atlético Grau, los dirigidos por Javier Rabanal marchan en el sexto lugar de la tabla acumulada y dependen de sí mismos.

Por su parte, ADT se juega la vida en su visita a la ciudad imperial. Llegan con la moral a tope tras empatar 1-1 con Sporting Cristal en la fecha anterior y buscarán dar el golpe en el Inca Garcilaso de la Vega. Apenas un punto separa al cuadro celeste de la zona de descenso, por lo que tienen la misión de rescatar puntos ante los cusqueños y esperar una caída de CD Moquegua y FC Cajamarca.

Cusco FC vs ADT: posibles alineaciones

Cusco FC: Díaz, Zevallos, Gamarra, Fuentes, Ruidias, Montaño, Colitto, Colman, Soto, Silva y Callejo.

ADT: Solís, Ramos, Pereyra, Benincasa, Nunez, Pérez, Ojeda, Lucumí, Peralta, Rojas y Rodríguez.