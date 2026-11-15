CD Moquegua vs. Atlético Grau EN VIVO por el Clausura: a qué hora juegan y dónde ver el partido

Gran duelo tendremos este lunes 16 de noviembre, cuando CD Moquegua reciba a Atlético Grau por la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se presenta como una oportunidad importante para ambos equipos, que necesitan sumar los tres puntos para alejarse de la zona de descenso. Por ello, en esta nota revisamos la programación del compromiso, que se disputará en el Estadio 25 de Noviembre.

¿Cuándo juega CD Moquegua vs Atlético Grau por Torneo Clausura?

De acuerdo con la programación, este encuentro se llevará a cabo este lunes 16 de noviembre en el Estadio 25 de Noviembre, ubicado en la ciudad de Moquegua, que cuenta con una capacidad para 21.000 espectadores.

¿A qué hora juega CD Moquegua vs Atlético Grau por Torneo Clausura?

Este encuentro está pactado para seguirse desde las 3.15 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del territorio nacional, estos son los horarios para seguirse desde otros países.

México: 2.15 p. m.

2.15 p. m. Perú, Colombia y Ecuador: 3.15 p. m.

3.15 p. m. Bolivia y Venezuela: 4.15 p. m.

4.15 p. m. Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 5.15 p. m.

5.15 p. m. España: 9.15 p. m.

Canal para ver CD Moquegua vs Atlético Grau por Torneo Clausura

El partido entre CD Moquegua y Atlético Grau por la última fecha del Torneo Clausura 2026 se podrá ver EN VIVO a través de L1 MAX. Asimismo, los aficionados podrán seguir el compromiso vía streaming mediante Liga 1 Play. El encuentro se disputará este lunes 16 de noviembre desde las 3.15 p. m. (hora peruana) en el Estadio 25 de Noviembre.