ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca luchan por no descender: ¿Qué resultados necesita cada equipo?

Además de la infartante definición por el título del Torneo Clausura, también tendremos tres encuentros que serán claves para conocer al segundo equipo que perderá la categoría y la próxima temporada jugará en la Liga 2. ADT, CD Moquegua y FC Cajamarca son los que luchan por no descender, aunque algunos tienen más posibilidades que otros.

Para mantener la transparencia deportiva en este tramo decisivo, los organizadores de la Liga 1 han determinado que este lunes se disputen en horario simultáneo dos compromisos directos en la zona baja: Cusco FC recibirá como local a ADT, mientras que CD Moquegua chocará frente a Atlético Grau, encuentros que se disputarán este lunes 16 de noviembre . Si ambos conjuntos comprometidos con la baja logran ganar sus respectivos partidos, asegurarán automáticamente su permanencia en la máxima categoría y condenarán al descenso directo a los dos representantes de Cajamarca, recordando que UTC ya descendió hace varias semanas

Por su parte, el encuentro que protagonizará FC Cajamarca en condición de visitante frente a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva recién se jugará el próximo sábado 21 de noviembre. Esta reprogramación implica que el conjunto azul y oro podría saltar al césped de Matute ya sin posibilidades matemáticas de evitar el fantasma de la baja, dependiendo enteramente de lo que ocurra en la jornada del lunes.

FC Cajamarca podría llegar a su último partido sin chances de ser campeón

Para llegar con vida a su presentación en La Victoria, la escuadra dirigida por Santiago Acasiete necesita que se combine una derrota de ADT en la ciudad imperial y que CD Moquegua, como máximo, rescate un empate ante los piuranos. De darse este escenario, FC Cajamarca mantendría intactas sus chances de salvación en su visita a unos blanquiazules que ya no se juegan nada en el torneo y relajados por conocer a su rival para la gran final nacional.

Cabe señalar que, en caso de registrarse igualdad en el puntaje acumulado al término de la fecha, el primer criterio de desempate establecido por el reglamento es la diferencia de goles. En ese rubro estadístico, FC Cajamarca cuenta con un mejor registro que CD Moquegua —lo que le daría ventaja en un eventual mano a mano—, aunque es ampliamente superado en dicho apartado por ADT.

Tabla de posiciones de la Liga 1 en la lucha por el descenso