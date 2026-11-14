Sport Boys vs Comerciantes Unidos EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver partido

Sport Boys vs Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Ambos elencos buscarán ponerle fin a su temporada con una victoria en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. El partido está programado para dar inicio a la 1.00 p. m. (hora peruana) y se podrá sintonizar EN VIVO ONLINE por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Comerciantes Unidos?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para el inicio del partido de Sport Boys vs Comerciantes Unidos por la fecha 17 del Torneo Clausura 2026:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.

México y Centroamérica: 12.00 m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (Washington DC, Miami y Nueva York) y 10.00 a. m. (Los Ángeles).

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver partido de Sport Boys vs Comerciantes Unidos?

El partido de Sport Boys vs Comerciantes Unidos contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de L1 MAX, disponible en los principales operadores de cable del país como Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win TV, entre otros. Además, el partido también podrá seguirse de forma ONLINE a través de DGO, Movistar App, L1 Play, Claro, Zapping y Fanatiz.

Previa del partido de Sport Boys vs Comerciantes Unidos por Torneo Clausura

Sport Boys llega a este partido con la obligación de vencer para ponerle fin a su temporada con una alegría e iniciar sus preparativos para su centenario en 2027. El equipo dirigido por Carlos Desio ya no tiene opción de acceder a la Copa Sudamericana, pero tienen la tranquilidad luego de asegurar su permanencia para la siguiente temporada.

Sport Boys realizó su último entrenamiento de la temporada en el Miguel Grau

Para este duelo la ‘Misilera’ no podrá contar con tres jugadores importantes en su esquema tales como Carlos Zambrano, Luis Urruti y Nicolás Da Campo. Este último renovó su contrato con el club por varios años. Sin embargo, los rosados buscarán ganar con el apoyo de Christian Cueva, Pablo Erustes y Jostin Alarcón.

Por su parte, Comerciantes Unidos también aseguró su permanencia en la Liga 1 2027 con varias fechas de antelación y ahora buscan despedirse de su hinchada con un triunfo. Para ello, su ataque se centrará en la gran velocidad de Josuee Herrera, la creatividad de Rodrigo Vilca y la contundencia goleadora de Matías Sen.

Comerciantes Unidos suma tres partidos sin perder

Sport Boys vs Comerciantes Unidos: pronóstico y apuestas

Comerciantes Unidos encara este duelo como favorito para quedarse con la victoria ante Sport Boys y cerrar su temporada con una victoria. Conoce las cuotas en las principales casas de apuesta:

Casas de apuesta Sport Boys Empate Comerciantes Unidos Betsson 4.00 3.55 1.82 Betano 4.10 3.90 1.90 Caliente 4.00 3.75 1.87 1xBet 3.76 3.56 1.88 Stake 3.85 3.65 1.90

Sport Boys vs Comerciantes Unidos: historial de enfrentamientos

Sport Boys y Comerciantes Unidos se han enfrentado en ocho oportunidades en la Liga 1. El historial es ligeramente a favor de los rosados con tres victorias, mientras que los de Cutervo vencieron en dos oportunidades y se registraron tres empates. Estos fueron los últimos cinco enfrentamientos:

30/05/2026 | Sport Boys 1-0 Comerciantes Unidos

13/09/2025 | Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos

13/04/2025 | Comerciantes Unidos 0-4 Sport Boys

24/10/2024 | Comerciantes Unidos 0-0 Sport Boys

11/05/2024 | Sport Boys 1-1 Comerciantes Unidos

Sport Boys vs Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

Posible alineación de Sport Boys: Diego Melián; Mathías Llontop, Gustavo Dulanto, Hansell Riojas, Emilio Saba; Federico Illanes, Oslimg Mora, Jostin Alarcón; Christian Cueva, Pablo Erustes y Percy Liza.

Posible alineación de Comerciantes Unidos: Matías Córdova; José Parodi, Flavio Alcedo, Juan Rodríguez, Alexis Cossio; Agustín Rodríguez, Thiago Salinas, Josuee Herrera, Rodrigo Vilca; Jean Carlo Olivares, Matías Sen.

¿Dónde juegan Sport Boys vs Comerciantes Unidos?

El partido de Sport Boys vs Comerciantes Unidos está programado para disputarse en el Estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo. Este recinto está ubicado a más de 2600 m.s.n.m. y cuenta con una capacidad para recibir a 13.000 espectadores.