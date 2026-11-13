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Sport Boys cerca de concretar incorporación del extranjero para su centenario: "Préstamo"

Sport Boys incorporará a un tremendo futbolista que llegará del extranjero para defender la camiseta rosada en la Liga 1 2027.

Francisco Esteves
Sport Boys cerca de concretar incorporación del extranjero para su centenario.
Sport Boys cerca de concretar incorporación del extranjero para su centenario. | Foto: Sport Boys - X.
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Va terminando la temporada 2026 de la Liga 1 y los clubes han comenzado a prepararse para lo que se viene el próximo año. En ese sentido, Sport Boys sorprendió debido a que incorporará a un tremendo futbolista procedente del extranjero pensando en su centenario, donde está obligado a salir campeón del fútbol peruano por la presión de su numerosa hinchada.

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Como sabemos, los aficionados del Callao le han solicitado a la directiva realizar contrataciones de renombre para luchar por el título nacional el año entrante. En esa línea, el periodista Diego Sotomayor sorprendió revelando información sumamente importante para los chalacos.

El primer refuerzo de Sport Boys para el centenario. Se va Llontop (a la U) pero regresa Sebastián Aranda, quien estuvo a préstamo en el FK Auda de Letonia. Antes de partir a Letonia, la gerencia deportiva SBA renovó con el lateral por izquierda dos años más, hasta el 2028”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’, plataforma social antes conocida como Twitter.

De esta forma, se confirma la salida de Mathias Llontop para la Liga 1 del próximo año, pero la plaza será ocupada automáticamente por Sebastián Aranda. Recordemos que el lateral izquierdo fue formado en Alianza Lima y estuvo ahí hasta inicios del 2025, cuando Sport Boys se hizo con sus servicios de forma oficial.

Alianza Lima, Sebastián Aranda, Sport Boys

Sebastián Aranda jugó en Alianza Lima.

Trayectoria de Sebastián Aranda

Estos han sido sus clubes:

  • Alianza Lima
  • Universidad San Martín
  • Unión Comercio
  • Sport Boys
  • Auda
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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