Exfigura de Boca Juniors sorprendió al revelar que es hincha de Alianza Lima: “Toda la vida”

Alianza Lima sigue siendo uno de los clubes que despierta mayor identificación entre los futbolistas que han pasado por sus filas, incluso entre aquellos que actualmente defienden los colores de otros equipos. En esta ocasión, un exjugador de Boca Juniors sorprendió al expresar públicamente su cariño por la institución blanquiazul y dejó una contundente declaración que no pasó desapercibida: hablamos de Carlos Zambrano.

Carlos Zambrano reafirmó su hinchaje por Alianza Lima

El actual futbolista de Sport Boys reafirmó durante una conversación con el programa 'Al Ángulo' que su hinchaje por Alianza Lima se mantendrá durante toda su vida. El defensor peruano no dudó en manifestar el cariño que siente por el conjunto victoriano, pese a que hoy se encuentra defendiendo otra camiseta en la Liga 1.

"Voy a ser hincha de Alianza toda la vida. Quiero que campeonen, hablo un montón con mis compañeros. Le deseo lo mejor a Alianza, al cuerpo técnico y a los Franco", expresó el zaguero, dejando en claro que continúa pendiente de la actualidad del equipo.

Asimismo, Zambrano reconoció que los encuentros frente a los blanquiazules tienen un significado especial para él, pues mantiene una relación cercana con varios integrantes del plantel. "Me siento como en casa cuando juego contra Alianza. Me siento orgulloso de ver a mis compañeros y de compartir con todos", agregó durante la entrevista.

Carlos Zambrano reafirmó su hinchaje por Alianza Lima. Foto: IG

De esta manera, el exdefensor de Boca Juniors volvió a demostrar el vínculo que mantiene con Alianza Lima, club al que le guarda un especial cariño. Aunque actualmente forma parte de Sport Boys, Carlos Zambrano dejó claro que su identificación con la institución blanquiazul permanece intacta.

¿Cómo le fue a Carlos Zambrano en Alianza Lima?

Durante su etapa en Alianza Lima, Carlos Zambrano disputó un total de 89 partidos oficiales y anotó cinco goles, según los registros de Transfermarkt. El defensor peruano defendió la camiseta blanquiazul durante tres temporadas, en las que se convirtió en uno de los referentes del equipo.