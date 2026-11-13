Futbolista pretendido por Alianza Lima elogió a figura de Universitario: "Alucinante"

Alianza Lima está enfocado en llegar de la mejor forma a la definición por el título nacional de la Liga 1 2026; no obstante, la directiva ya trabaja en los refuerzos con miras a la próxima temporada y uno de los nombres que tienen en carpeta es el de Emilio Saba, lateral de Sport Boys. Sin embargo, pese a que en Matute lo pretenden, el futbolista llamó la atención al destacar a una figura del clásico rival, Universitario.

Emilio Saba, pretendido por Alianza Lima, elogió a figura de Universitario

Durante la última emisión del programa 'Mano a mano', el aún jugador de la Misilera se deshizo en elogios ante César Inga, figura del cuadro crema. Saba, de 25 años, destacó los dotes futbolísticos del carrilero merengue, a quien tuvo de compañero en ADT de Tarma durante la temporada 2023. Asimismo, habló sobre el reencuentro entre ambos durante el empate entre la 'U' y la Misilera y una jugada que pudo terminar mal para el futbolista crema.

“ Ambidiestro es Inga, alucinante. Yo nunca había visto una cosa así . Yo creo que (Inga) es diestro, pero no te das cuenta, de verdad. Me escribió después del partido: ‘casi me rompes’, me puso. En una jugada se lesionó ahí. Creo que está un poco sentido. Fue en una jugada que me barro, creo que lo trabo ahí”, manifestó.

(Video: DENGANCHE)

De esta manera, Emilio Saba dejó en evidencia la admiración que siente por César Inga, con quien compartió vestuario en ADT de Tarma. Mientras tanto, su futuro continúa siendo una incógnita, pues Alianza Lima estaría interesado en contar con sus servicios para afrontar la temporada 2027.

Emilio Saba, pretendido por Alianza Lima, elogió a César Inga de Universitario

¿Emilio Saba jugará por Alianza Lima en 2027?

En ese mismo programa, Saba se refirió al interés de Alianza Lima para hacerse con sus servicios en la próxima temporada. El futbolista confesó que, si bien aún no hay nada concreto con respecto a su futuro, le gustaría permanecer en Sport Boys y formar parte del centenario del club.