Jean Ferrari le cambió de nombre al estadio de Alianza Lima y dejó fuerte mensaje

La selección peruana disputará un partido amistoso ante su similar de Bolivia este viernes 13 de noviembre, en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. En ese sentido, el director general de la FPF, Jean Ferrari, sorprendió al cambiarle de nombre al conocido recinto deportivo que le pertenece a Alianza Lima, uno de los clubes más populares del Perú y Sudamérica.

Como sabemos, el personaje de la Bicolor es recordado por su paso en Universitario de Deportes y por los comentarios que tuvo hacia la institución blanquiazul cuando estaba en Ate. Por ello, pese a que ahora tiene otro cargo, cada vez que habla o comenta algo sobre los íntimos se vuelve noticia a nivel nacional. En ese caso, se refirió al escenario donde los dirigidos por Pablo Guede juegan de local.

“ Hoy a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute' jugamos contra Bolivia, alentemos a nuestra selección, ¡arriba Perú! ”, indicó Jean Ferrari a través de su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida como Twitter. De esta forma, le recordó a todos los hinchas que la selección peruana jugará un partido de preparación ante La Verde.

El Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

Sin embargo, nombró como 'Matute' al estadio de Alianza Lima, el cual no se llama así sino que simplemente es un apodo por el lugar donde se encuentra ubicado. Recordemos que el nombre oficial de este coloso es Alejandro Villanueva. Lo cierto, es que el director general de la FPF no lo hizo con mala intención, sino que se dejó llevar por el apodo con el que se le conoce.

Perú vs. Bolivia: hora y dónde ver

Perú y Bolivia se enfrentan a las 8.00 p. m. de este viernes 13 de noviembre por un nuevo amistoso de fecha FIFA. La transmisión de este emocionante partido internacional será mediante la señal de América TV para todo el territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.