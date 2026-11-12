Perú vs Bolivia EN VIVO: horario, canal y alineaciones por la fecha internacional FIFA

Perú vs Bolivia EN VIVO protagonizarán un emocionante encuentro por la fecha internacional FIFA este viernes 13 de noviembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva y contará con transmisión de América TV y América TV GO.

La selección peruana se enfrentará a su par boliviano este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, en un encuentro amistoso que forma parte de la fecha FIFA. Ambas selecciones tienen la vista puesta en el futuro, buscando aprovechar esta oportunidad para ajustar sus estrategias y alcanzar un nivel competitivo óptimo de cara al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2030.

En el equipo peruano, el cuerpo técnico encabezado por Mano Menezes enfrentará la ausencia de jugadores clave, ya que Jairo Vélez y Marco Huamán no podrán participar debido a molestias físicas. En este contexto, Gianluca Lapadula asumirá la responsabilidad de liderar el ataque del equipo en el coloso de La Victoria.

Por su parte, la selección boliviana contará con la destacada inclusión de Guillermo Viscarra. El arquero, quien tiene un vínculo reciente con Alianza Lima y actualmente se encuentra como agente libre, regresará al césped de Matute para defender el arco de la Verde en este importante partido preparatorio.

¿A qué hora juegan Perú vs Bolivia por la fecha FIFA?

El partido amistoso entre Perú vs Bolivia está pactado para que empiece a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora boliviana). Revisa aquí el horario según tu región:

Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m.

10.00 p. m. México y Honduras: 7.00 p. m.

7.00 p. m. Estados Unidos: 8.00 p. m. (Miami y Nueva York / EST) y 5.00 p. m. (Los Ángeles / PST)

8.00 p. m. (Miami y Nueva York / EST) y 5.00 p. m. (Los Ángeles / PST) España: 2.00 a. m. (del día siguiente / CET)

¿Dónde ver Perú vs Bolivia por la fecha FIFA?

La transmisión del Perú vs Bolivia estará a cargo del canal América TV (4 y 704 en HD). También podrás seguirlo vía streaming en todas las plataformas del canal 4 como América TV GO.

¿Dónde juegan Perú vs Bolivia por la fecha FIFA?

El amistoso internacional entre Perú vs Bolivia se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima, más conocido como Matute.

Perú vs Bolivia: posibles alineaciones

Perú : Pedro Gallese, Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López, Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula

: Pedro Gallese, Matías Lazo, Fabio Gruber, Erick Noriega, Marcos López, Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Maxloren Castro y Gianluca Lapadula Bolivia: Carlos Lampe, Yomar Rocha, Efraín Morales, Diego Arroyo, Fabricio Quaglio, Héctor Cuéllar, Robson Matheus, Ramiro Vaca, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Moisés Paniagua

Perú vs Bolivia: pronósticos del partido

Perú Empate Bolivia Betsson 1.50 3.85 6.30 Betano 1.60 4.20 6.20 Stake 1.57 3.85 5.65 Doradobet 1.57 3.60 5.33

Perú vs Bolivia: últimos partidos

De los últimos cinco enfrentamientos entre Perú y Bolivia, la Bicolor se ha impuesto en cuatro de ellos, mientras que la Verde apenas registra un triunfo jugando de local.

Perú 2-0 Bolivia

Perú 3-1 Bolivia

Bolivia 2-0 Perú

Perú 1-0 Bolivia

Perú 3-0 Bolivia

Entradas Perú vs Bolivia: precio y dónde comprar los boletos

Conoce los precios de las entradas para el partido Perú vs Bolivia por amistoso internacional de noviembre: