Óscar Villegas, DT de Bolivia, elogió a exjugador de Alianza Lima previo al partido contra Perú: "Nivel"

Óscar Villegas, técnico de la selección boliviana, arribó el último miércoles a Lima junto a sus dirigidos para afrontar el partido amistoso ante la selección peruana, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. A pocas horas del esperado cotejo, el estratega de La Verde dio sus impresiones de lo que será el partido y aprovechó la ocasión para elogiar a un exjugador con pasado en Alianza Lima.

Óscar Villegas, DT de Bolivia, elogió a exjugador de Alianza Lima previo al partido contra Perú

En declaraciones para Jax Latin Media, el entrenador boliviano explicó la no convocatoria de Guillermo Viscarra , quien jugó en el cuadro íntimo hasta julio del presente año. El DT de los Altiplánicos lamentó que el guardameta esté sin equipo tras su salida de Matute; no obstante, destacó su nivel y experiencia, confiando en que pronto encontrará nuevo club para volver a ser convocado.

"Billy (Viscarra) está sin equipo y lamentamos mucho eso porque un arquero del nivel de él no creemos que se haya quedado este semestre sin club pero estamos seguros que para la próxima gestión estará atajando en algún club y seguramente con las puertas abiertas a la selección", dijo desde las instalaciones del Aeropuerto Jorge Chávez.

Guillermo Viscarra atajó en Alianza Lima hasta julio del 2026.

De esta manera, Óscar Villegas dejó en claro que Guillermo Viscarra sigue siendo considerado una pieza importante dentro de la selección boliviana, pese a que su falta de continuidad a nivel de clubes le impidió integrar la convocatoria para este amistoso. Ahora, el guardameta espera encontrar un nuevo equipo de cara a la próxima temporada y recuperar el protagonismo que le permita volver a defender el arco de ‘La Verde’.

¿Cuándo juegan Perú vs Bolivia?

Recordemos que la selección peruana medirá fuerzas con su similar de Bolivia el viernes 13 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.