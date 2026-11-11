DT de Bolivia dio sorpresiva relevación: “Perú está intentando copiar nuestro modelo"

Este miércoles, el técnico de la selección boliviana compareció ante la prensa de su país para hablar sobre el presente de su equipo y cómo planea encarar los partidos amistosos de fecha FIFA contra Perú y Ecuador. En ese sentido, Óscar Villegas dijo más de una frase que llamó la atención de muchos.

En primer lugar, el entrenador de la Verde se pronunció sobre los rumores que indican que ya no seguiría bajo el mando del seleccionado altiplánico. El nacido en Cochabamba precisó que seguirá al frente del equipo y avisó su presencia en la siguiente Copa del Mundo.

“Yo no me veo dirigiendo la próxima Eliminatoria, me veo en el próximo Mundial, porque todo lo que vivimos estos dos años y medio me pone como entrenador y parte de un cuerpo técnico que tiene muchas más posibilidades de seguir siendo fuertes de locales”, indicó el estratega.

Óscar Villegas sabe que gran parte de la clasificación al repechaje del Mundial 2026 se debe al cambio de localía durante las Eliminatorias, por lo que espera seguir sacando provecho de El Alto en el próximo proceso clasificatorio. “Mínimo quiero arrancar con seis puntos de local y yo me veo dirigiendo en el próximo Mundial”, apuntó.

Óscar Villegas dijo que Perú intenta copiar su modelo

Por otra parte, el entrenador de la selección boliviana se refirió a los amistosos que tendrá con Perú y Ecuador, a quienes considera rivales muy difíciles. Sin embargo, llamó la atención al revelar que dos selecciones de Sudamérica quieren imitar su modelo.

"Queremos conseguir buenos resultados y esperamos hacerlo contra Perú, que sabemos que está intentando copiar el modelo de Bolivia , lo mismo que Chile, por los resultados que han visto en nuestra selección", manifestó Óscar Villegas ante la prensa.

Las bajas de la selección de Bolivia ante Perú

El técnico de 56 años lamentó el presente de su plantel previo a los partidos amistosos ante Perú y Ecuador, ya que hay varios lesionados y los jugadores que convocó tienen poca continuidad en sus clubes, principalmente los futbolistas que militan en el extranjero.

"Estamos pasando una etapa difícil, un momento en el que hay varios lesionados fuera del país, por mencionar a Luis Haquin y Diego Medina; otros juegan poco, otros no juegan nada, y eso incide. Tuvimos una buena etapa con 18 convocados fuera del país. Hoy estamos sufriendo; algunos no se consolidaron, tienen falta de continuidad", aseveró el DT de Bolivia.