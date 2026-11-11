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Canal confirmado del Perú vs Bolivia por el amistoso internacional fecha FIFA
El esperado encuentro entre Perú y Bolivia se jugará el 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 8.00 p. m.
Se viene un tremendo partido entre Perú vs Bolivia. Con el objetivo de prepararse de la mejor manera para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2030, el equipo de Mano Menezes enfrentará a La Verde por la fecha internacional FIFA del mes de noviembre. A continuación, podrás repasar todo acerca de este encuentro.
Canal confirmado del amistoso Perú vs Bolivia
La transmisión del amistoso internacional entre Perú vs Bolivia por la fecha internacional FIFA estará a cargo del canal América TV (04 y 704 en HD). Además, también podrás verlo vía streaming en América TV GO.
¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs Bolivia por la fecha FIFA?
El amistoso internacional entre Perú vs Bolivia está pactado para este viernes 13 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva y este choque arrancará a las 8.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora boliviana).
Entradas Perú vs Bolivia: precio y dónde comprar los boletos
Conoce los precios de las entradas para el partido Perú vs Bolivia por amistoso internacional de noviembre:
- Norte: 49 soles
- Sur: 49 soles
- Oriente: 99 soles
- Occidente: 139 soles.
Además, es preciso resaltar que estas entradas pueden ser adquiridas en la página de Ticketmaster.
Lista de convocados de Perú para el amistoso ante Bolivia
- Arqueros: Pedro Gallese (Deportivo Cali - COL), Diego Romero (Universitario), Matías Córdova (Comerciantes Unidos).
- Defensas: Alfonso Barco (Rijeka - CRO), Erick Noriega (Grêmio - BRA), Fabio Gruber (Mainz 05 - GER), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague - DEN), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar).
- Mediocampistas: Andy Polo (Universitario), Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Francesco Andrealli (Como 1907 - ITA), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (Liga de Quito - ECU), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City - USA), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).
- Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva - ISR), Bassco Soyer (Gil Vicente - POR), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Piero Magallanes (Sport Huancayo).
Lista de convocados de Bolivia para el amistoso ante Perú
- Arqueros: Carlos Lampe (Bolívar), Gerónimo Govea (Montevideo Wanderers - URU), Rodrigo Banegas (The Strongest)
- Defensas: Fabricio Quaglio (The Strongest), Diego Arroyo (Hapoel Petah Tikva - ISR), Joaquín Barro (Guabirá), Fernando Mena (Bolívar), Efraín Morales (Montreal - CAN), Yomar Rocha (Akron Tolyatti - RUS), Marco Velasco (Oriente Petrolero), Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti - RUS).
- Mediocampistas: Héctor Cuéllar (CSKA 1948 - BUL), Óscar López (Getafe B - ESP), Jorge Lovera (Oriente Petrolero), Robson Matheus (Bolívar), Carlos Melgar (Bolívar), Anderson Ayhuana (Bolívar), Ramiro Vaca (Khor Fakkan - EAU), Miguel Terceros (Santos - BRA), Leonardo Viviani (Aurora)
- Delanteros: Nabil Nacif (Oriente Petrolero), José Flores (Oriente Petrolero), Moisés Paniagua (Wydad Casablanca - MAR), Guilmar Centella (Blooming).
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