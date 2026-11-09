Perú vs Bolivia por amistoso de fecha FIFA: día, hora y canal confirmado desde Matute
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver Perú vs Bolivia por partido amistoso internacional desde el Estadio Alejandro Villanueva.
Se viene un nuevo partido de preparación para la selección peruana en esta fecha FIFA de noviembre. El equipo liderado por Mano Menezes afrontará un cotejo ante Bolivia en el Estadio Alejandro Villanueva y acá te anunciamos todos los detalles para no perderte este vibrante encuentro internacional.
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¿Cuándo juega Perú vs Bolivia?
El partido entre las selecciones de Perú y Bolivia por un amistoso de fecha FIFA se llevará a cabo el próximo viernes 13 de noviembre en Matute. Ambas escuadras quieren potenciar su actual plantel de cara a los choques oficiales, por lo que mostrarán lo mejor de sí en los 90 minutos.
¿A qué hora juega Perú vs Bolivia por amistoso?
Este amistoso entre Perú y Bolivia inicia a partir de las 8.00 p. m. hora local (1.00 a. m. hora GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 7.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.
- Venezuela, Bolivia: 9.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 10.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (sábado 14 de noviembre)
¿Dónde ver Perú vs Bolivia EN VIVO?
La transmisión del encuentro entre Perú y Bolivia se verá por la señal en vivo de América TV (Canal 4) para todo el territorio nacional. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante el aplicativo de América TV GO para sintonizarlo en tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.
(VIDEO: América TV)
La selección peruana volverá a encontrarse con su hinchada cuando enfrente a Bolivia en un amistoso internacional por la fecha FIFA de noviembre de 2026. La Bicolor disputará un encuentro que servirá para seguir evaluando nuevos futbolistas y consolidar una idea de juego de cara a los próximos desafíos internacionales. Además, el encuentro marcará el regreso del combinado nacional al recinto blanquiazul después de más de dos años.
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