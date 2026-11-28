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Se fue sin pena ni gloria de Alianza Lima y ahora firmó por Alianza Atlético de cara a la Liga 1 2027
Futbolista se fue sin ganar un campeonato de Alianza Lima, sin embargo, ahora jugará la Liga 1 2027 en Alianza Atlético.
Alianza Lima ha contado con numerosos futbolistas a lo largo de su historia, aunque solo unos pocos consiguieron dejar su nombre en los registros del club, en parte porque no lograron conquistar un título nacional. Sin embargo, tras su paso por la institución blanquiazul, varios de ellos han encontrado en otros equipos el espacio para sobresalir. Ese es el caso de Stefano Fernández, quien, después de salir del club íntimo, ha firmado por Alianza Atlético con miras a la Liga 1 2027.
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Se fue de Alianza Lima y ahora firmó por Alianza Atlético para la Liga 1 2027
El periodista Ernesto Macedo informó que Fernández llegó a un acuerdo con Atlético de Sullana para renovar y seguir siendo jugador del club hasta la temporada 2027 de la primera división peruana.
Stefano Fernández renovó con Alianza Atlético de cara a Liga 1 2027
“Stefano Fernández renovó un año más con Alianza Atlético de Sullana. El poli funcional jugador afrontará la Liga 1 2027”, escribió el comunicador en sus redes sociales.
Cabe mencionar que el volante de 24 años llegó a Alianza Atlético en 2023 y desde entonces se ha convertido en una pieza fundamental del cuadro norteño debido a su gran rendimiento a lo largo de su paso.
Asimismo, antes de incorporarse a Atlético de Sullana, Stefano Fernández militó en las divisiones menores de Alianza Lima y en Oviedo Juvenil A de España. Luego, pasó por UTC y por el Irodotos de Grecia.
¿Cómo le fue a Stefano Fernández en Alianza Lima?
Stefano Fernández inició su trayectoria en el fútbol en Esther Grande de Bentín y, gracias a su destacado rendimiento, fue incorporado por Alianza en 2014 para integrarse a la categoría Sub-20. En 2019, el mediocentro peruano pasó al equipo reserva del club blanquiazul; sin embargo, no llegó a estrenarse con el primer plantel y en 2021 firmó por Oviedo Juvenil A de España.
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