Alianza Lima enfrentará a Perú Sub 19 por la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. Las blanquiazules buscarán sumar un nuevo triunfo y seguir firmes en su camino al tetracampeonato antes de su participación en el Mundial de Clubes. En esta nota te brindamos los horarios, canal de transmisión y precio de entradas para ver este emocionante encuentro que promete intensidad en cada set.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Perú Sub 19 por Liga Peruana de Vóley?

El duelo entre Alianza Lima y Perú Sub 19 por le fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley está programado para el sábado 28 de noviembre en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 5 mil espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Perú Sub 19?

El compromiso está pactado para las 5.00 p. m. (hora peruana). A continuación, revisa los horarios confirmados en los diferentes países del mundo:

Perú, Ecuador y Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 7.00 p. m.

México y Centroamérica: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 5.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

Alianza Lima vs Perú Sub 19: previa del partido

Las dirigidas por Alejandro Schneider llegan a este compromiso tras superar en la fecha anterior a Club Atlético Atenea por un contundente 3-0 (25-22, 25-18 y 25-20), resultado que las posiciona en el segundo lugar del certamen con 17 puntos, a un punto del líder San Martín pero con un partido más por los compromisos que adelantó antes de partir a Sao Paulo.

Alianza Lima venció 3-0 a Atenea en la fecha 6 de la Liga Peruana de Vóley

Por su parte, el combinado nacional busca dar la sorpresa ante las íntimas y seguir acumulando experiencia de cara a los próximos desafíos internacionales. Vale precisar que Perú Sub 19 se ubica en la última casilla con cero puntos.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Perú Sub 19 por Liga Peruana de Vóley?

El encuentro de Alianza Lima vs Perú Sub 19 contará con transmisión EN VIVO por la señal de Latina (canal 2 y 702 HD). Asimismo, podrá verse online a través de la web del canal y en todas sus plataformas digitales.

Entradas Alianza Lima vs Perú Sub 19: precio de los boletos