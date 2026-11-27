El futuro de Roberto Mosquera en Sporting Cristal atraviesa un momento de incertidumbre. Pese a que el entrenador consiguió levantar la Copa de la Liga 2026 y recuperar el protagonismo del equipo durante el segundo semestre, su continuidad para la próxima temporada estaría cada vez más complicada.

Según información del periodista Denilson Barrenechea, las conversaciones para definir la permanencia del estratega nacional no están avanzando como se esperaba. Incluso, existe la posibilidad de que el popular 'Mou' no continúe al frente del conjunto celeste para afrontar la campaña 2027.

"El tema con Roberto Mosquera se está entrampando mucho. La expectativa es que posiblemente no continúe. Hay otros factores por el lado de la directiva, que hacen que el tema no este avanzando", reveló el comunicador, dejando abierta la posibilidad de que ambas partes separen sus caminos al finalizar el presente año.

Roberto Mosquera logró levantar al plantel de Sporting Cristal este 2026.

Esta situación genera expectativa entre los hinchas de Sporting Cristal, considerando que Mosquera asumió el equipo en junio de 2026, en reemplazo de Zé Ricardo, y consiguió cambiar el panorama deportivo de una institución que atravesaba dificultades en el campeonato peruano. Sin embargo, la obtención de la Copa de la Liga no habría sido suficiente para garantizar su permanencia.

Por ahora, el futuro del entrenador sigue sin resolverse y la dirigencia rimense tendrá que tomar una decisión pensando en la planificación de la temporada 2027. Mosquera tiene contrato hasta diciembre y, si finalmente no se concreta su continuidad, Sporting Cristal deberá buscar un nuevo estratega para afrontar sus próximos desafíos nacionales e internacionales.

Los números de Roberto Mosquera en Sporting Cristal durante el 2026

Desde su regreso al banquillo celeste en junio de 2026, Roberto Mosquera consiguió los siguientes registros: