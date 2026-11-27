Santiago González seguirá defendiendo la camiseta de Sporting Cristal durante la temporada 2027. Cuando parecía que su futuro podía convertirse en uno de los temas más comentados del mercado de fichajes, el extremo argentino tiene asegurada su continuidad en el cuadro celeste gracias a una cláusula de objetivos que ya fue ejecutada por la institución rimense.

Santiago González renovó con Sporting Cristal para el 2027

La información fue revelada por el periodista Denilson Barrenechea, quien precisó que el futbolista renovó automáticamente su vínculo contractual luego de cumplir las condiciones establecidas en su contrato. De esta manera, la dirigencia de La Florida consigue mantener a una de sus principales piezas ofensivas para afrontar los desafíos de la próxima campaña.

Pero la continuidad de 'Santi' no sería la única novedad. Sporting Cristal también tiene como objetivo que el atacante consiga la nacionalidad peruana y pueda ser inscrito como futbolista nacional para la siguiente temporada. Esta medida permitiría liberar una plaza de extranjero en el plantel y darle mayor margen de maniobra al club para incorporar refuerzos internacionales.

"(Santiago González) Renovó gracias a una cláusula de objetivos, que ya fue ejecutada. La idea es que obtenga la nacionalidad peruana y sea inscrito como jugador nacional la siguiente temporada", informó el periodista en mención.

Santiago González se queda en Sporting Cristal.

Cabe recordar que González llegó al Perú a comienzos del 2024 procedente de Deportivo Maipú de Argentina y ha mostrado una importante identificación con el conjunto celeste. Incluso, el propio futbolista confirmó recientemente que ya inició los trámites de nacionalización, motivado por su bienestar familiar y su deseo de continuar viviendo en nuestro país.

Con esta decisión, Sporting Cristal empieza a definir su planificación para el 2027, manteniendo a un futbolista que ha sido determinante en su ofensiva durante las últimas temporadas. La continuidad de Santiago González representa una noticia importante para los hinchas rimenses, mientras la posibilidad de nacionalizarse abre un nuevo escenario para la conformación del próximo plantel.

Los números de Santiago González con Sporting Cristal en 2026

El atacante argentino disputó 36 partidos durante el 2026, en los que registró 9 goles y 11 asistencias. Un aporte ofensivo importante que explica por qué Sporting Cristal buscó asegurar su permanencia para la siguiente temporada.