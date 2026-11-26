En Estados Unidos, el Buy Nothing Day, conocido también como el Día de No Comprar Nada, se llevará a cabo este viernes 27 de noviembre de 2026, coincidiendo con el día siguiente al Día de Acción de Gracias. Esta jornada busca promover la reflexión sobre el consumismo y fomentar un estilo de vida más sostenible, invitando a las personas a abstenerse de realizar compras y a considerar el impacto de sus decisiones de consumo en el medio ambiente y la sociedad. ¿Es todo lo contrario del Black Friday?

Buy Nothing Day en Estados Unidos: qué es y cuál es su relación con el Black Friday

La iniciativa conocida como Buy Nothing Day surge como una respuesta crítica al Black Friday, uno de los días más destacados en términos de compras y descuentos en Estados Unidos.

Esta propuesta fue concebida por el artista canadiense Ted Dave en septiembre de 1992, y posteriormente, la revista Adbusters la promovió a nivel global. En 1997, la fecha se trasladó al viernes posterior a Acción de Gracias, buscando confrontar directamente el inicio de la temporada de compras navideñas.

Lo que se busca en esta jornada es instar a las personas a abstenerse de realizar compras durante 24 horas, con el fin de combatir el consumismo desmedido , disminuir el impacto ambiental y fomentar la reflexión sobre los hábitos de consumo, promoviendo actividades como la reparación de objetos, la reutilización y la participación en iniciativas comunitarias en lugar de acudir a las tiendas.

¿Cómo participar en el Buy Nothing Day en Estados Unidos?

Participar en una iniciativa de consumo consciente puede ser una excelente experiencia. Una de las propuestas más efectivas consiste en pasar 24 horas sin gastar dinero, sustituyendo las compras por actividades comunitarias, de reparación o al aire libre. Aquí te presentamos diversas alternativas que puedes implementar: