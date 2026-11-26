Buy Nothing Day en EE. UU. 2026: cuándo es el Día de No Comprar Nada y qué tiene que ver con el Black Friday
El Buy Nothing Day, o Día de No Comprar Nada, se conmemora en Estados Unidos este 27 de noviembre de 2026. ¿Esta fecha tiene relación con el Black Friday?
En Estados Unidos, el Buy Nothing Day, conocido también como el Día de No Comprar Nada, se llevará a cabo este viernes 27 de noviembre de 2026, coincidiendo con el día siguiente al Día de Acción de Gracias. Esta jornada busca promover la reflexión sobre el consumismo y fomentar un estilo de vida más sostenible, invitando a las personas a abstenerse de realizar compras y a considerar el impacto de sus decisiones de consumo en el medio ambiente y la sociedad. ¿Es todo lo contrario del Black Friday?
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Buy Nothing Day en Estados Unidos: qué es y cuál es su relación con el Black Friday
La iniciativa conocida como Buy Nothing Day surge como una respuesta crítica al Black Friday, uno de los días más destacados en términos de compras y descuentos en Estados Unidos.
Esta propuesta fue concebida por el artista canadiense Ted Dave en septiembre de 1992, y posteriormente, la revista Adbusters la promovió a nivel global. En 1997, la fecha se trasladó al viernes posterior a Acción de Gracias, buscando confrontar directamente el inicio de la temporada de compras navideñas.
Lo que se busca en esta jornada es instar a las personas a abstenerse de realizar compras durante 24 horas, con el fin de combatir el consumismo desmedido, disminuir el impacto ambiental y fomentar la reflexión sobre los hábitos de consumo, promoviendo actividades como la reparación de objetos, la reutilización y la participación en iniciativas comunitarias en lugar de acudir a las tiendas.
¿Cómo participar en el Buy Nothing Day en Estados Unidos?
Participar en una iniciativa de consumo consciente puede ser una excelente experiencia. Una de las propuestas más efectivas consiste en pasar 24 horas sin gastar dinero, sustituyendo las compras por actividades comunitarias, de reparación o al aire libre. Aquí te presentamos diversas alternativas que puedes implementar:
- En el ámbito doméstico, puedes optar por reparar o reutilizar objetos en lugar de adquirir nuevos. Realizar una limpieza de clóset te permitirá separar ropa, libros y otros objetos en buen estado para donarlos a quienes los necesiten.
- También es recomendable cocinar con los ingredientes que ya tienes en casa, evitando así la tentación de pedir delivery o ir al supermercado.
- En cuanto a la participación comunitaria, organizar un trueque con amigos, familiares o vecinos puede ser una actividad divertida y útil, donde se pueden intercambiar libros, ropa o juegos de mesa.
- Asimismo, unirse a grupos de regalo en redes sociales, como los de economía circular, permite a los vecinos regalar objetos que ya no utilizan.
- Para disfrutar de tiempo libre sin costo, salir a la naturaleza es una excelente alternativa; caminar por un parque, visitar la playa o realizar senderismo son actividades que no requieren gasto alguno.
- Es importante también desconectarse de la comercialización, evitando centros comerciales y aplicaciones de compras durante el día.
- También puedes aprovechar actividades culturales gratuitas, como exposiciones o bibliotecas, o simplemente organizar una tarde de juegos y películas en casa.
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