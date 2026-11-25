El tradicional desfile de Acción de Gracias de Dunkin' de 6abc en Filadelfia tendrá un formato diferente en 2026. Ante el pronóstico de una fuerte tormenta que podría causar inundaciones y vientos peligrosos, los organizadores cancelaron el recorrido por las calles y trasladaron la celebración a la televisión. El evento se transmitirá este jueves 26 de noviembre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del Este), por 6abc.

¿Por qué cancelaron el desfile de Acción de Gracias de 6abc en Filadelfia?

La decisión responde a las condiciones meteorológicas adversas previstas para el valle de Delaware durante el Día de Acción de Gracias. Los pronósticos advierten sobre lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y posibles inundaciones en distintas zonas de Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.

Según informó 6abc Action News, la medida busca proteger al público, los artistas y los trabajadores encargados de organizar el evento. "Es por su seguridad, la de nuestros participantes y la de nuestros equipos que hemos tomado la decisión de retirar el desfile de las calles este año. Esto significa que no habrá un recorrido por la ciudad", explicó John Morris, presidente y gerente general de 6abc.

De esta manera, la edición número 107 del desfile no recorrerá la avenida Benjamin Franklin Parkway, como estaba previsto inicialmente. Sin embargo, la celebración continuará a través de un programa especial de televisión.

¿A qué hora y dónde ver el desfile de Acción de Gracias de Dunkin' de 6abc 2026?

Aunque no habrá espectáculo en las calles de Filadelfia, los espectadores podrán disfrutar de la celebración desde sus hogares. La transmisión está programada para este jueves 26 de noviembre, de 10:00 a. m. a 12:00 p. m. (hora del Este), a través del canal 6abc.

Los presentadores Rick Williams, Alicia Vitarelli, Karen Rogers, Adam Joseph y Maggie Kent estarán a cargo de una transmisión matutina dedicada a la música y el entretenimiento navideño.

La conductora Alicia Vitarelli confirmó que los artistas y participantes continúan preparando sus presentaciones para adaptar el espectáculo al nuevo formato. "Este espectáculo debe continuar. Nuestros increíbles artistas están muy ocupados en este momento. Están ensayando y preparándose para lo que en la industria del entretenimiento llamamos un giro", señaló, según 6abc Action News.

Por su parte, John Morris invitó a quienes tenían previsto asistir presencialmente a disfrutar del programa desde sus hogares y seguir las recomendaciones de seguridad ante la tormenta.

Aunque el tradicional recorrido quedó suspendido, los organizadores esperan mantener viva la celebración y dar inicio a la temporada navideña con la participación de varios de los artistas e invitados anunciados.