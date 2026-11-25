Las tiendas Walmart permanecerán cerradas este jueves 26 de noviembre por el Día de Acción de Gracias 2026 (Thanksgiving Day), según el calendario de feriados de la compañía. Aunque los establecimientos no atenderán al público durante esta festividad en Estados Unidos, la cadena minorista compartió algunas recomendaciones de sus especialistas para preparar la cena y disfrutar de esta fecha en familia.

Las tiendas Walmart permanecerán cerradas durante el Día de Acción de Gracias de 2026

Sí. Las tiendas Walmart cerrarán sus puertas este jueves 26 de noviembre de 2026 por el Día de Acción de Gracias. Por ello, los clientes de Estados Unidos deberán organizar sus compras con anticipación, ya que los establecimientos no ofrecerán atención presencial durante esta celebración.

Walmart también ofreció sugerencias para quienes aún organizan la cena de Thanksgiving. Angela Hebert, gerente sénior de Ciencia Sensorial y del Consumidor de la empresa, propuso elaborar una tabla de aperitivos con diferentes quesos, embutidos, galletas saladas y frutas. Además, aconsejó elegir productos que agraden a los invitados y acomodarlos en una bandeja o tabla de cortar disponible en casa.

Por su parte, el chef Chris Ghozali recomendó incluir jamón en la cena festiva. Según explicó, basta con calentarlo en el horno a baja temperatura y añadirle un glaseado para darle un toque especial. También señaló que las sobras pueden aprovecharse para preparar sándwiches, desayunos o sopas.

Entre las opciones adicionales, Ghozali mencionó los pastelitos de cangrejo, las colas de langosta con mantequilla y algunas alternativas vegetarianas, como la calabaza rellena y la pasta gratinada con champiñones y queso.

¿Por qué Walmart comenzó a cerrar sus tiendas durante el Día de Acción de Gracias?

El cierre de las tiendas Walmart durante Thanksgiving no siempre formó parte de las políticas de la compañía. Según información de Yahoo Finance, antes de 2020, la cadena no cerraba todos sus establecimientos por esta festividad desde finales de la década de 1980.

La decisión de mantener sus establecimientos cerrados se retomó en 2020, durante la pandemia de coronavirus. En esa ocasión, la compañía presentó la medida como una muestra de agradecimiento a sus trabajadores por el esfuerzo realizado durante la emergencia sanitaria.

Desde entonces, Walmart mantuvo esta medida durante el Día de Acción de Gracias para permitir que sus empleados compartan esta celebración con sus familias. Por ello, los clientes en Estados Unidos deberán tomar precauciones y adelantar sus compras para evitar inconvenientes durante el feriado.