Universitario de Deportes vive un momento especial y acaba de recibir un reconocimiento que traspasa las fronteras del fútbol peruano. El conjunto crema fue protagonista de una inesperada comunicación desde una de las máximas entidades del balompié mundial, generando sorpresa entre sus aficionados. Esta vez, el motivo tiene como protagonistas a las integrantes de su equipo femenino, quienes recibieron un potente mensaje de la FIFA.

FIFA sorprendió a Universitario con inesperado mensaje

A través de una carta, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, felicitó oficialmente al Club Universitario de Deportes Femenino por conseguir el título de la Liga Femenina. El documento fue dirigido a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol.

En el escrito, el máximo representante de la FIFA destacó el esfuerzo realizado por las futbolistas durante toda la temporada y resaltó que sus resultados les permitieron alcanzar este importante objetivo. Asimismo, extendió sus felicitaciones a todos los integrantes del equipo y de la institución merengue por el logro conseguido.

"Estimado Presidente: Me gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a las nuevas campeonas de Perú, el Club Universitario de Deportes Femenino . Sus incansables esfuerzos y resultados a lo largo de la temporada han dado sus frutos y les han permitido ganar este importante título. Enhorabuena a todos los miembros del equipo y del club por este gran logro".

"A la vez que le agradezco a usted y a su Federación su continuo apoyo, su trabajo y su dedicación al desarrollo del fútbol femenino en su país, espero, estimado Presidente, volver a verle pronto", se lee en la carta.

Mensaje de la FIFA para Universitario

De esta manera, Universitario Femenino recibió un reconocimiento internacional tras alcanzar la gloria en el campeonato peruano, un logro que también fue destacado por el máximo organismo del fútbol mundial.