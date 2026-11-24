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Barcelona vs. Sabah EN VIVO por Champions League: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Barcelona vs. Sabah chocan en Azerbaiyán por la fecha 5 de la Champions League 2026-27. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO.
Los clubes Barcelona vs. Sabah juegan EN VIVO este miércoles un partido inédito por la fecha 5 de la fase liga de la Champions League 2026-2027 en el Baku Olympic Stadium de Bakú, Azerbaiyán. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio latinoamericano, la transmisión EN DIRECTO está a cargo de ESPN, HBO MAX y FOX One. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Esta será la primera vez en la historia que los clubes Barcelona y Sabah se vean las caras en la Champions League. Asimismo, el conjunto catalán nunca había enfrentado a un equipo de Azerbaiyán, por lo que será interesante cómo afrontarán este partido los dirigidos por Hansi Flick en un territorio desconocido para ellos.
De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada de la Champions League, el Barça está en el octavo lugar con 9 puntos tras perder su invicto con el PSG, por lo que necesita ganar para no comprometer su clasificación a octavos de final. Por su parte, el equipo de Valdas Dambrauskas está en el puesto 30 con tres unidades y está a una unidad de meterse a la zona que da el pase a los playoffs de la competición.
Barcelona vs. Sabah: horario del partido de Champions League
Si extrañaste los partidos de la Champions League y quieres ver el partido entre Barcelona vs. Sabah, por la quinta fecha de la fase liga, en esta nota te mostramos los horarios en los distintos países:
- México y Centroamérica: 11:45 horas
- Perú: 12:45 horas
- Colombia: 12:45 horas
- Ecuador: 12:45 horas
- Bolivia: 13:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 13:45 horas
- Argentina: 14:45 horas
- Brasil: 14:45 horas
- Chile: 14:45 horas
- Paraguay: 14:45 horas
- Uruguay: 14:45 horas
- España: 18:45 horas
¿Dónde ver el partido de Barcelona vs. Sabah?
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus
- Brasil: HBO MAX y TNT Sports
- Chile: ESPN Premium
- Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN y Disney Plus
- México: FOX One
- Estados Unidos: TUDN, Univisión, Unimás, VIX y Paramount+
- España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones
Barcelona vs. Sabah: pronóstico y cuánto paga en apuestas
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|Sabah
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|1.08
|14.00
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