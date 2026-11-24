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¿A qué hora juega Barcelona vs Sabah y dónde ver partido por Champions League 2026?
Conoce el día, hora y canal de transmisión para ver el partido de Barcelona vs Sabah por la UEFA Champions League 2026.
Todo listo para el partidazo entre Barcelona vs Sabah por la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League. El elenco blaugrana parte como amplio favorito y acá te anunciamos los horarios y canales de transmisión para no perderte ningún minuto de este choque internacional.
¿Cuándo juega Barcelona vs Sabah?
El partido entre Barcelona vs Sabah por la Champions League se juega este miércoles 23 de noviembre en el Estadio Olímpico de Bakú. El elenco blaugrana quiere seguir entre los ocho primeros de la clasificación, mientras que Sabah quiere dar la sorpresa ante un firme candidato.
¿A qué hora juega Barcelona vs Sabah?
Este choque de Champions League entre Barcelona vs Sabah inicia a partir de las 12.45 p. m. hora peruana (6.45 p. m. hora de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 11.45 a. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 12.45 p. m.
- Venezuela, Bolivia: 1.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 2.45 p. m.
- España: 6.45 p. m.
¿Dónde ver Barcelona vs Sabah?
La transmisión del partido entre Barcelona vs Sabah por la Champions League se verá por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de Disney+ y DGO mediante tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.
Barcelona y Sabah FC se enfrentan en la Champions League. Foto: FC Barcelona/Sabah FC/composición LR
Canales de transmisión para ver Barcelona vs Sabah
- Argentina: FOX Sports, Disney+
- Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela: ESPN, Disney+
- Brasil: TNT, MAX Brasil
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univision
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