Vuelve la Champions League y uno de los partidos más vibrantes es el que protagonizan Real Madrid vs PSV Eindhoven, en duelo correspondiente a la fecha 5 de la fase liga. Repasa horarios y canales para que no te pierdas las principales incidencias de este encuentro.

¿Cuándo juega Real Madrid vs PSV?

El partido entre Real Madrid y PSV Eindhoven se juega este martes 24 de noviembre , en el estadio Santiago Bernabéu, mítico recinto situado en Madrid.

¿A qué hora juega Real Madrid vs PSV?

Perú, Colombia y Ecuador: 15:00 horas

Bolivia y Venezuela: 16:00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 17:00 horas

México y Honduras: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (Miami y Nueva York / EST) y 12:00 horas (Los Ángeles / PST)

España: 21:00 horas (CET)

¿Dónde ver Real Madrid vs PSV?

El partido entre Real Madrid y PSV será transmitido por el canal ESPN en Sudamérica (en Chile va por ESPN 5); además estará disponible por la plataforma Disney Plus, previo pago por suscripción o membresía.

Real Madrid vs PSV: previa del partido

Real Madrid recibe al PSV Eindhoven este martes 24 de noviembre en el estadio Santiago Bernabéu, por la quinta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por José Mourinho busca una victoria que prácticamente asegure su boleto directo a los octavos de final, frente a un conjunto neerlandés obligado a sumar de visita para no complicar su clasificación.

El cuadro Merengue atraviesa una racha de nueve triunfos consecutivos tras vencer 2-1 al Celta de Vigo con un gol agónico de Carlos Espí, resultado con el que alcanzó los 33 puntos en LaLiga junto al Barcelona. En el certamen continental, los Blancos mantienen puntaje perfecto con 12 unidades luego de superar al Inter, Roma, RB Leipzig y AEK Atenas.

Real Madrid espera sumar una nueva victoria en la Champions League.

Por su parte, el PSV Eindhoven llega como líder indiscutido de la Eredivisie tras golear 4-1 al NEC en Nijmegen y superar en la tabla al Feyenoord y al Ajax. Sin embargo, el tricampeón vigente de los Países Bajos comandado por Peter Bosz registra un paso irregular en Europa, ubicándose en el puesto 24 con apenas cuatro puntos, al borde de la zona de eliminación.