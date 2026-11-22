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Leandro Paredes, campeón con Boca Juniors, rompió su silencio tras desmayarse en entrevista: "Siempre"
El volante de Boca Juniors se pronunció tras descompensarse en plena entrevista luego de ganar la final de la Copa Sudamericana 2026.
Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al vencer por 2-0 en la gran final a Atlético Mineiro. El ‘Xeneize’ cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales y celebró por todo lo alto en Barranquilla. Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que Leandro Paredes, capitán de los bosteros, se desmayó en plena entrevista, generando preocupación en su club y entre todos los presentes.
PUEDES VER: Leandro Paredes de Boca Juniors se desmayó durante entrevista en vivo y cámaras captaron el momento
Tras haberse descompensado en plena conversación con el reportero Marcelo Benedetto, el volante recobró la conciencia y pudo trasladarse por sus propios medios a los camerinos para luego ser llevado a una clínica. Horas después del incidente, el propio futbolista rompió su silencio para hablar sobre su situación.
Leandro Paredes, campeón con Boca Juniors, rompió su silencio tras desmayarse en entrevista
A través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el también campeón del mundo en Qatar 2022 compartió una fotografía suya siendo sometido a algunas evaluaciones en la clínica. El futbolista aseguró que se encuentra bien y que la situación no pasó de un susto.
"Estamos bien. Aguante Boca hoy y siempre", fue el escueto mensaje de Paredes en sus redes sociales para la tranquilidad de los hinchas, jugadores y cuerpo técnico, quienes temían lo peor tras su descompensación.
Leandro Paredes se pronunció tras desmayarse en plena entrevista
De esta manera, Leandro Paredes llevó tranquilidad a los hinchas de Boca Juniors luego del complicado momento que protagonizó durante las celebraciones por el título internacional.
¿Por qué se desmayó Leandro Paredes?
Vale precisar que el propio entrenador Rodolfo Arruabarrena comentó que Paredes ya se sentía mal durante el partido y terminó el primer tiempo con síntomas de mareo, motivo por el cual fue reemplazado a los 58 minutos. Hasta el momento, no se ha informado un diagnóstico médico definitivo sobre la causa de la descompensación.
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