Es momento de concluir las jornadas del Torneo Clausura 2026 y, por ende, la definición de los equipos que afrontarán los playoffs, los clasificados a torneos internacionales y las escuadras que descenderán. Revisa la Tabla Acumulada de la Liga 1 ACTUALIZADA en base a todos los resultados de la fecha 17. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal tienen mucho protagonismo en el cierre del certamen.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación por la fecha 17 del Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 34 31 72 2. Universitario 33 20 61 3. FBC Melgar 34 18 58 4. Deportivo Garcilaso 34 15 56 5. Cusco FC 34 0 52 6. Sporting Cristal 33 15 51 7. Cienciano 33 8 50 8. Alianza Atlético 34 1 50 9. Sport Huancayo 33 -1 50 10. Los Chankas 34 -14 48 11. Sport Boys 34 2 43 12. Juan Pablo II 34 -11 42 13. Comerciantes Unidos 34 -3 38 14. Atlético Grau 34 -10 37 15. CD Moquegua 34 -20 33 16. ADT 34 -12 32 17. FC Cajamarca 34 -20 29 18. UTC 34 -18 17

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 por la fecha 17

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Sport Huancayo 16 9 34 2. Sporting Cristal 16 17 32 3. Universitario 16 11 32 4. Alianza Lima 17 9 32 5. Deportivo Garcilaso 17 12 30 6. FBC Melgar 17 9 30 7. Alianza Atlético 17 -1 29 8. Sport Boys 17 6 27 9. Juan Pablo II 17 7 26 10. Cusco FC 17 2 25 11. Atlético Grau 17 -4 21 12. Comerciantes Unidos 17 -1 17 13. Cienciano 16 -4 17 14. CD Moquegua 17 -13 15 15. FC Cajamarca 17 -15 14 16. Los Chankas 17 -18 14 17. ADT 17 -15 13 18. UTC 17 -13 4

Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys

Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

UTC 5-3 Los Chankas

Cusco FC 2-2 ADT

Deportivo Moquegua 2-1 Atlético Grau

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

Alianza Lima 1-0 FC Cajamarca (RESULTADO PARCIAL)

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE