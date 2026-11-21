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Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 ACTUALIZADA: así va la clasificación con el Alianza vs FC Cajamarca
Revisa cómo va la Tabla Acumulada de la Liga 1 con el marcador de Alianza Lima vs FC Cajamarca por la última jornada del Torneo Clausura 2026.
Es momento de concluir las jornadas del Torneo Clausura 2026 y, por ende, la definición de los equipos que afrontarán los playoffs, los clasificados a torneos internacionales y las escuadras que descenderán. Revisa la Tabla Acumulada de la Liga 1 ACTUALIZADA en base a todos los resultados de la fecha 17. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal tienen mucho protagonismo en el cierre del certamen.
PUEDES VER: Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así va la definición de Universitario, Sporting Crital y Sport Huancayo
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026: clasificación por la fecha 17 del Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|34
|31
|72
|2. Universitario
|33
|20
|61
|3. FBC Melgar
|34
|18
|58
|4. Deportivo Garcilaso
|34
|15
|56
|5. Cusco FC
|34
|0
|52
|6. Sporting Cristal
|33
|15
|51
|7. Cienciano
|33
|8
|50
|8. Alianza Atlético
|34
|1
|50
|9. Sport Huancayo
|33
|-1
|50
|10. Los Chankas
|34
|-14
|48
|11. Sport Boys
|34
|2
|43
|12. Juan Pablo II
|34
|-11
|42
|13. Comerciantes Unidos
|34
|-3
|38
|14. Atlético Grau
|34
|-10
|37
|15. CD Moquegua
|34
|-20
|33
|16. ADT
|34
|-12
|32
|17. FC Cajamarca
|34
|-20
|29
|18. UTC
|34
|-18
|17
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 por la fecha 17
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Sport Huancayo
|16
|9
|34
|2. Sporting Cristal
|16
|17
|32
|3. Universitario
|16
|11
|32
|4. Alianza Lima
|17
|9
|32
|5. Deportivo Garcilaso
|17
|12
|30
|6. FBC Melgar
|17
|9
|30
|7. Alianza Atlético
|17
|-1
|29
|8. Sport Boys
|17
|6
|27
|9. Juan Pablo II
|17
|7
|26
|10. Cusco FC
|17
|2
|25
|11. Atlético Grau
|17
|-4
|21
|12. Comerciantes Unidos
|17
|-1
|17
|13. Cienciano
|16
|-4
|17
|14. CD Moquegua
|17
|-13
|15
|15. FC Cajamarca
|17
|-15
|14
|16. Los Chankas
|17
|-18
|14
|17. ADT
|17
|-15
|13
|18. UTC
|17
|-13
|4
Resultados de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
- Comerciantes Unidos 3-3 Sport Boys
- Juan Pablo II 2-2 Deportivo Garcilaso
LUNES 16 DE NOVIEMBRE
- UTC 5-3 Los Chankas
- Cusco FC 2-2 ADT
- Deportivo Moquegua 2-1 Atlético Grau
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
- Alianza Atlético 1-1 FBC Melgar
SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE
- Alianza Lima 1-0 FC Cajamarca (RESULTADO PARCIAL)
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
- Sporting Cristal vs. Cienciano - 3.00 pm. hora local
- Sport Huancayo vs. Universitario de Deportes - 3.00 pm. hora local
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