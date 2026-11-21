Universitario de Deportes está enfocado en llegar a la final directa para conquistar el título de la Liga 1 2026. En paralelo, en la dirección deportiva ya empezaron la planificación de su plantel para la siguiente temporada. No obstante, se conoció que Williams Riveros tiene la posibilidad de dejar al equipo tras ser pretendido por un clásico rival de los cremas.

Williams Riveros puede dejar Universitario tras interés de clásico rival de Liga 1

Durante el programa ‘Nada Que No Sepa’, la periodista Estefanía Chau se refirió a los posibles jugadores que dejarían Universitario la próxima temporada y mencionó que uno de ellos podría ser Williams Riveros, quien desaprobó su examen para obtener la nacionalidad peruana y genera un problema debido a la reducción de foráneos para la siguiente edición de la Liga 1.

En ese contexto, su compañero de panel, el periodista Renato Luna, reveló que la dirección deportiva de Sport Boys, un clásico rival de la ‘U’, también está evaluando la situación del defensor paraguayo, quien figura entre sus candidatos para reforzar al equipo de cara a la temporada 2027.

Williams Riveros suena como posible fichaje de Sport Boys

“ Al final de La Marina se están preguntando lo mismo. No creo que la 'U' le renueve a Williams Riveros. No se sabe si un central de Sport Boys se va a ir, pero están anticipándose a las posibilidades , porque hay alguno que quieren que renueve y todavía no ha renovado”, informó.

En esa línea, el comunicador señaló que la ‘Misilera’ busca anticiparse ante la posible salida de algunos de sus jugadores. Sin embargo, no sería el único club interesado en el zaguero, pues también habría despertado el interés de un equipo de provincia, específicamente de Cusco.

"No creo que Boys le pueda pagar la mitad de lo que le pague la 'U', no lo veo como un golpe en la mesa. Están considerándolo de todas maneras y no sería el único. Algún equipo de provincia también, 'qué lindo es Machu Picchu'", concluyó.

Números de Williams Riveros este 2026

Williams Riveros ha sido uno de los jugadores más importantes de Universitario en esta temporada, siendo una pieza vital en la zaga defensiva. En sus números, el central de 34 años ha disputado 30 partidos con los merengues, anotando tres goles.