La temporada de Sport Boys llegó a su final y ya se encuentran planificando en el plantel que tendrá el próximo año de cara a su centenario. Además de los nombres que han sonado como posibles refuerzos y las renovaciones de algunas piezas claves como Carlos Zambrano y Christian Cueva, el entrenador Carlos Desio reveló que existen futbolistas que están en la mira de grandes clubes de la capital como Universitario de Deportes y Alianza Lima.

En diálogo con Silvio Valencia, el estratega argentino, que acaba de extender su contrato con el cuadro rosado, señaló que los compadres quieren sacarle a cuatro futbolistas, pero que los blanquiazules nomás quieren a tres en particular.

“A Matías Llontop lo quiere la ‘U’”, empezó diciendo Carlos Desio, para después añadir: “ Alianza Lima quiere a Emilio Saba, Oslimg Mora y Diego Melián ”. Precisamente estos tres futbolistas han sacado su mejor versión con el argentino, porque Saba se volvió titular indiscutible por la banda, después el exjugador íntimo se adaptó en el mediocampo y el arquero nacionalizado peruano es uno de los mejores porteros de la temporada.

Después, confesó que si todos estos clubes quieren a sus jugadores es porque su trabajo con ellos ha sido muy bueno. Sin embargo, señaló también que está preocupado de que se puedan ir porque él depende de ellos, pero que al mismo tiempo entiende que el fútbol es un negocio.

“Eso quiere decir que hacemos bien el trabajo y eso a mí me reconforta porque, lo que más valoro en el fútbol es el jugador y yo dependo de ellos. Y ver eso, que constantemente en los equipos que estamos, se van a otros equipos o hacen mejores contratos, eso te da una satisfacción extra. Obviamente, te preocupa que te lo saquen porque son buenos jugadores, pero esto es fútbol y sabemos que es un negocio. Y el negocio por ahí no lo puedes manejar vos”, finalizó.