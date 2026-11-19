Sport Boys empieza a planificar una campaña especial y ya aseguró la continuidad de su entrenador Carlos Desio con un anuncio oficial. El argentino permanecerá al frente del primer equipo durante una temporada más, por lo que será el encargado de dirigir al conjunto del Callao en el año de su centenario.

Sport Boys renovó a Carlos Desio como su técnico para la Liga 1 2027, año de su centenario

“¡Seguimos juntos! Carlos Desio y todo su comando técnico continuarán al frente de nuestro primer equipo. Renovamos nuestro compromiso con el trabajo, la convicción y el empeño para nuestro Centenario. ¡Vamos Boys toda la vida!”, escribió el club rosado en sus redes sociales.

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¿Cómo le fue a Carlos Desio en Sport Boys en 2026?

Desio llegó a Sport Boys en marzo de 2026 y logró transformar la imagen del conjunto. Con su dirección, el equipo chalaco dejó atrás la lucha por los últimos lugares, se asentó en la mitad de la tabla y, en algunas fechas de la segunda parte del campeonato, llegó incluso a disputar las primeras posiciones.

Si bien el cuadro del Callao no consiguió clasificar a un torneo internacional, los números del entrenador argentino respaldan su continuidad. En los 33 partidos que dirigió, registró 14 victorias, 10 empates y 9 derrotas.

Otro de los objetivos que alcanzó fue llevar a Sport Boys hasta las semifinales de la Copa de la Liga. Sin embargo, el equipo rosado no pudo superar a Alianza Atlético en la serie de ida y vuelta y quedó fuera de la competencia.